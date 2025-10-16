Общий водяной кран в многоэтажке: могут ли жильцы им пользоваться?

Закон «О квартирной собственности» устанавливает, что квартира как совокупность вещей состоит из отдельной собственности (квартиры) и соответствующей идеальной доли в общей собственности (общая долевая собственность).

К элементам отдельной собственности относятся в том числе окна и двери, ограничивающие квартиру (статья 3 закона). В состав общей долевой собственности входят в том числе окна и двери помещений общего пользования дома, а также инженерные коммуникационные системы и оборудование, обслуживающие дом (статья 4 закона).

Правовое регулирование использования общей собственности

Статья 4 вышеупомянутого закона устанавливает также, что к общей долевой собственности применяются статьи 1067–1072 Гражданского закона. В свою очередь, положения части первой статьи 1068 Гражданского закона устанавливают, что распоряжаться предметом, который принадлежит нескольким собственникам вместе, — как в целом, так и в определенных его частях — можно только с согласия всех собственников. Если кто-либо из них действует самостоятельно, такое действие не только неправомерно, но и возлагает на этого долевого собственника обязанность возместить остальным собственникам убытки, причиненные этими действиями.

Использование инженерных коммуникаций

Кран, установленный снаружи дома и используемый для обслуживания общедомовой территории, относится к общедомовому имуществу. Вода, расходуемая через него, учитывается отдельным счетчиком и оплачивается всеми жильцами. Следовательно, использование этого крана в личных целях (например, для полива своих цветов или мытья окон своей квартиры) без согласия других собственников является самовольным распоряжением общим имуществом, что прямо запрещено статьей 1068 Гражданского закона.

Права собственников и возможные действия

Собственники квартир имеют право требовать от соседа прекратить неправомерное использование общего имущества — наружного крана и воды из него. Даже незначительное самовольное потребление воды недопустимо и может быть основанием для предъявления претензий, включая возмещение расходов (в разумных пределах), понесенных в связи с самовольным использованием общего ресурса.

Для защиты своих прав жильцы могут:

• зафиксировать факт нарушения (фото, видео, свидетельства);

• обратиться в управляющую компанию с просьбой направить соседу официальное требование прекратить использования крана (и воды) в личных целях;

• рассмотреть возможность ограничения доступа к крану, если он предназначен только для обслуживания дома.