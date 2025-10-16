Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Общий водяной кран в многоэтажке: могут ли жильцы им пользоваться?

«Семь секретов» 16 октября, 2025 09:04

Юридическая консультация 0 комментариев

-Живу в многоквартирном доме, где на первых этажах тоже есть балконы. Рядом с одним из таких балконов снаружи дома установлен один водяной кран, из которого дворник набирает воду для мытья лестниц и гаража нашего дома, а также для полива газона, кустов и деревьев на нашем участке. Я заметил, что владелец квартиры, рядом с которой в стене установлен этот кран, подключил к нему шланг и поливает цветы на своем балконе. В другой раз я видел, что он мыл окна своей квартиры водой из этого крана. Вообще-то на кран установлен отдельный счетчик, и оплата этой общей воды вписывается в счета всех жильцов и делится между нами. Что же получается: он поливает свои цветы и моет свои окна за наш счет? Скажите, имеет ли право сосед использовать воду из этого общего крана для собственных нужд? Или, например, окна квартиры — это общая собственность, поэтому можно использовать общую воду? Как заставить его прекратить пользоваться общим краном и водой, если это нарушение?

Закон «О квартирной собственности» устанавливает, что квартира как совокупность вещей состоит из отдельной собственности (квартиры) и соответствующей идеальной доли в общей собственности (общая долевая собственность).

К элементам отдельной собственности относятся в том числе окна и двери, ограничивающие квартиру (статья 3 закона). В состав общей долевой собственности входят в том числе окна и двери помещений общего пользования дома, а также инженерные коммуникационные системы и оборудование, обслуживающие дом (статья 4 закона).

Правовое регулирование использования общей собственности

Статья 4 вышеупомянутого закона устанавливает также, что к общей долевой собственности применяются статьи 1067–1072 Гражданского закона. В свою очередь, положения части первой статьи 1068 Гражданского закона устанавливают, что распоряжаться предметом, который принадлежит нескольким собственникам вместе, — как в целом, так и в определенных его частях — можно только с согласия всех собственников. Если кто-либо из них действует самостоятельно, такое действие не только неправомерно, но и возлагает на этого долевого собственника обязанность возместить остальным собственникам убытки, причиненные этими действиями.

Использование инженерных коммуникаций

Кран, установленный снаружи дома и используемый для обслуживания общедомовой территории, относится к общедомовому имуществу. Вода, расходуемая через него, учитывается отдельным счетчиком и оплачивается всеми жильцами. Следовательно, использование этого крана в личных целях (например, для полива своих цветов или мытья окон своей квартиры) без согласия других собственников является самовольным распоряжением общим имуществом, что прямо запрещено статьей 1068 Гражданского закона. 

Права собственников и возможные действия

Собственники квартир имеют право требовать от соседа прекратить неправомерное использование общего имущества — наружного крана и воды из него. Даже незначительное самовольное потребление воды недопустимо и может быть основанием для предъявления претензий, включая возмещение расходов (в разумных пределах), понесенных в связи с самовольным использованием общего ресурса.

Для защиты своих прав жильцы могут:    

• зафиксировать факт нарушения (фото, видео, свидетельства);   

• обратиться в управляющую компанию с просьбой направить соседу официальное требование прекратить использования крана (и воды) в личных целях;   

• рассмотреть возможность ограничения доступа к крану, если он предназначен только для обслуживания дома.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

