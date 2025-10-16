Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Стучать, депортировать снова в моде?» В Риге прошел протест

© LETA 16 октября, 2025 08:54

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня примерно 60 человек в Риге возле Ратуши протестовали против ограничения миграции, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Протестующие подготовили плакаты "Стоп ксенофобии", "Стучать, депортировать снова в моде?", "Нет нацизму!" и другие. На одном плакате был изображен один из инициаторов борьбы с мигрантами, вице-мэр Риги Эдвард Ратиекс (Нацобъединение).

Протестующие скандировали лозунги о том, что люди не являются угрозой и миграция не является нелегальной.

К протестующим вышел глава комитета Рижской думы по безопасности, порядку и предотвращению коррупции Гиртс Лапиньш (Нацобъединение). Правда, дискуссия с протестующими не состоялась. Лапиньш подчеркнул, что в Латвии есть свобода для выражения своего мнения, но, по его мнению, именно протестующие на Ратушной площади обостряют ситуацию.

По словам Лапиньша, если более 80% жителей потребовали мер по повышению безопасности, то только нормально, что самоуправление вместе с другими службами проводит проверки на объектах строительства и в других местах, проверяя разрешения на работу и трудовые договоры.

Лапиньш подчеркнул, что сейчас самой большой угрозой для Риги является не нелегальная, а легальная миграция. По официальным данным, в Латвии находятся приблизительно 20 000 мигрантов. Лапиньш считает, что большинство из них проживает в Риге, а не в малых городах Латвии. "Если миграционные ворота не будут закрыты, через несколько лет в Риге будет 40 000 или даже 60 000 мигрантов", - предупредил политик.

Как сообщалось, цель акции протеста "Миграция - это права человека" - выразить обеспокоенность в связи с тем, что политики используют мигрантов как инструмент политической манипуляции и источник разжигания страха.
 

