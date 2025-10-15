Лекорню заморозил пенсионную реформу на корню: французы умеют бороться за свои права

Повторно назначенный глава французского кабмина предложил приостановить крайне непопулярную пенсионную реформу до следующих президентских выборов в 2027 году и так пошел на уступки Социалистической партии, которая в противном случае угрожала очередным вотумом недоверия правительству. Его состав Лекорню объявил 2 дня назад.

"Обсуждение вопроса пенсий – не просто финансовое уравнение, - заявил премьер-министр. - Это важная часть нашего социального договора. И он тоже нуждается в пересмотре".

Первоначальная пенсионная реформа, вызвавшая массовые протесты по всей Франции в 2023 году, была направлена на решение проблемы нехватки средств пенсионной системы. Несмотря на демонстрации с участием более миллиона человек, закон о постепенном повышении пенсионного возраста вступил в силу в сентябре 2023 года.

В своей речи в парламенте, Лекорню добавил, что замораживание реформы должно сопровождаться режимом экономии, чтобы сдержать неконтролируемые государственные расходы и снизить дефицит бюджета.



Обращаясь к депутатам, он призвал "найти общий путь, несмотря на разногласия", пообещав не применять статью конституции 49.3, позволяющую правительству принять законопроект в обход голосования в парламенте.

Лекорню и его команде предстоит доработать бюджетный план на 2026 год, ставший причиной падения правительства Франсуа Байру, сторонника введения мер жесткой экономии. Премьер-министр подчеркнул, что берет за основу проект Байру, который предлагает парламентариям сообща довести до готовности.

Если до конца года французские парламентарии не одобрят бюджет-2026, следующий год стране придется начать с тем же бюджетом, что и в 2025-м.