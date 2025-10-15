В Театре Чехова премьера — «Убийство в «Восточном экспрессе»: к юбилею Агаты Кристи

На сцене оживет одна из самых известных детективных историй всех времен – искрометная, интригующая и элегантная, как сам «Восточный экспресс».

Блистательный детектив Эркюль Пуаро отправляется в путешествие на легендарном поезде «Восточный экспресс», в котором вместе с ним едут пассажиры из самых разных стран и социальных слоев, а также с самыми разными характерами.

Всё предвещает исключительно мирное и комфортное путешествие – пока одного из пассажиров не находят убитым. Начинается полное тревог расследование, и становится ясно: виновен может быть кто угодно. Но где же искать истину? В фактах, интуитивных догадках или в тенях, которые скрывают люди?

Режиссер LAURA о постановке: «Знаковый роман Агаты Кристи пробуждает желание оценить ответственность каждого человека в контексте произошедшего убийства и внутреннюю потребность совершить возможное преступное действие. Потому что виновны, вероятно, все: даже если фактически убил только кто-то один, в конечном итоге, руку приложил каждый, ведь сила мысли – это тоже сила. А Эркюля Пуаро поистине преследует проклятье – всегда быть на работе, даже во время отпуска... Не будем недооценивать ни его огорчение, ни замешательство при столкновении с преступлением. История вроде бы известна, но на самом деле не известно ничего. Давайте расследовать! Да пребудет с нами Агата Кристи!»

Постановка Театра Чехова не только обыгрывает классическую детективную интригу, но и затрагивает темы человеческой морали, вины и справедливости, задавая актуальный и сегодня вопрос: где заканчивается индивидуальная ответственность и начинается коллективная – и наоборот?

Творческая группа, которой руководит LAURA, состоит из сценографа Синтии Екабсоне, художника по костюмам Анны Хейнрихсоне, авторов оригинальной музыки Каспарса Курдеко и Карлиса Аузиньша, видеохудожников Лауриса Абеле и Марциса Абеле, художника по свету Оскарcа Паулиньша и переводчика Лины Овчинниковой.

В спектакле примут участие актеры Театра Чехова: Шамиль Хаматов, Екатерина Фролова, Наталия Живец, Александр Маликов, Володимир Гориславец, Татьяна Лукашенкова, Элина Барткевича, Иван Стрельцов, Вероника Плотникова, Евгений Пронин, Анатолий Фечин, Константин Никулин.

ФОТО Ярослав Кащеев