В Театре Чехова премьера — «Убийство в «Восточном экспрессе»: к юбилею Агаты Кристи

Редакция PRESS 15 октября, 2025 17:17

История и культура 0 комментариев

8 ноября в Рижском русском театре Михаила Чехова режиссер LAURA представит свою новую постановку – «Убийство в «Восточном экспрессе». Этот современный и эмоционально насыщенный спектакль посвящен юбилею «королевы детектива», писательницы Агаты Кристи – в этом году исполнилось 135 лет со дня ее рождения, сообщает пресс-служба театра.

На сцене оживет одна из самых известных детективных историй всех времен – искрометная, интригующая и элегантная, как сам «Восточный экспресс».

Блистательный детектив Эркюль Пуаро отправляется в путешествие на легендарном поезде «Восточный экспресс», в котором вместе с ним едут пассажиры из самых разных стран и социальных слоев, а также с самыми разными характерами.

Всё предвещает исключительно мирное и комфортное путешествие – пока одного из пассажиров не находят убитым. Начинается полное тревог расследование, и становится ясно: виновен может быть кто угодно. Но где же искать истину? В фактах, интуитивных догадках или в тенях, которые скрывают люди?

Режиссер LAURA о постановке: «Знаковый роман Агаты Кристи пробуждает желание оценить ответственность каждого человека в контексте произошедшего убийства и внутреннюю потребность совершить возможное преступное действие. Потому что виновны, вероятно, все: даже если фактически убил только кто-то один, в конечном итоге, руку приложил каждый, ведь сила мысли – это тоже сила. А Эркюля Пуаро поистине преследует проклятье – всегда быть на работе, даже во время отпуска... Не будем недооценивать ни его огорчение, ни замешательство при столкновении с преступлением. История вроде бы известна, но на самом деле не известно ничего. Давайте расследовать! Да пребудет с нами Агата Кристи!»

Постановка Театра Чехова не только обыгрывает классическую детективную интригу, но и затрагивает темы человеческой морали, вины и справедливости, задавая актуальный и сегодня вопрос: где заканчивается индивидуальная ответственность и начинается коллективная – и наоборот?

Творческая группа, которой руководит LAURA, состоит из сценографа Синтии Екабсоне, художника по костюмам Анны Хейнрихсоне, авторов оригинальной музыки Каспарса Курдеко и Карлиса Аузиньша, видеохудожников Лауриса Абеле и Марциса Абеле, художника по свету Оскарcа Паулиньша и переводчика Лины Овчинниковой.

В спектакле примут участие актеры Театра Чехова: Шамиль Хаматов, Екатерина Фролова, Наталия Живец, Александр Маликов, Володимир Гориславец, Татьяна Лукашенкова, Элина Барткевича, Иван Стрельцов, Вероника Плотникова, Евгений Пронин, Анатолий Фечин, Константин Никулин.

ФОТО Ярослав Кащеев

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать
Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать