В Юрмале до 19 октября проходит Неделя ресторанов

Самые разнообразные гастрономические акценты раскрываются в широком диапазоне предлагаемого меню — от классических грузинских рагу до сытных армянских блюд, от средиземноморских угощений до популярных японских стрит-фудов. В ассортименте также вегетарианские и веганские блюда.

Неотъемлемой частью кулинарной истории являются и десерты — в предложениях есть грушевые тарталетки и айвовый «мильфей», французский клафути и итальянская классика - тирамису, канноли и панна-котта. В ряде ресторанов десерт дополняется комплиментом от шеф-повара или напитком.

Неделя ресторанов в Юрмале - это путешествие вкусов, в ней принимают участие 20 ресторанов и кафе города, которые предлагают меню в двух ценовых категориях: 35 и 45 евро.

Более подробная информация о Неделе ресторанов и меню всех участников доступна на туристическом сайте Юрмалы - visitjurmala.lv.