Новые уловки телефонных мошенников: полиция предупреждает

В шесть часов вечера в пятницу

СМС пришло в 17.36 в пятницу. В это время люди уже устали, стараются поскорее попасть домой после рабочего дня, поэтому бдительность немного притупляется. Именно на это и рассчитывали мошенники. Ведь кто же не встрепенется, получив уведомление от Государственной полиции? А сообщение выглядело весьма тревожным: «В четверг в 9.45 было зарегистрировано нарушение вами правил дорожного движения. Чтобы ознакомиться с протоколом, перейдите по указанной ссылке».

Ссылка якобы вела на интернет-страницу Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). В адресе действительно присутствовали знакомые буквы, на что и был сделан расчет — чтобы человек не задумываясь кликнул. Но если присмотреться внимательнее, становится ясно: сайт — поддельный. Настоящий адрес — www.csdd.lv, а мошенники предлагали перейти на сайт https://s/id/csdd-lvsods. Видите разницу?

Особенно повеселил отправитель. Оказывается, Государственная полиция, по их версии, рассылает уведомления через iMessge — систему сообщений, работающую не с телефонных номеров, а с электронных адресов. И каким же оказался адрес Госполиции? dnkhans921943@aoi.com. Согласитесь, фальшивка, сработанная наспех.

И вас не должен смущать текст на государственном языке. С помощью Google translate сегодня можно составить более-менее понятное сообщение на любом из сотни мировых языков. Конечно, носитель сразу заметит, что это перевод автомата, но для коротких СМС большего и не требуется.

Такие рассылки отправляются автоматически сразу на десятки телефонных номеров. Злоумышленники рассчитывают, что кто-то все же клюнет. Подобные сообщения от имени Государственной полиции в Латвии стали появляться примерно с начала этого лета. Получателю сообщали о якобы начисленном штрафе за какое-то нарушение. Чтобы узнать подробности, предлагалось перейти по ссылке, имитирующей официальный сайт.

Далее для «идентификации» требовалось ввести пароль и код от интернет-банка. Чаще всего открыть поддельный сайт не удавалось, но в итоге жертвы мошенников обнаруживали: с их банковского счета исчезли деньги. Своими персональными данными человек фактически подтверждал платеж. Подобным способом было обмануто около сотни жителей Латвии.

В Государственной полиции уже неоднократно подчеркивали: они не занимаются рассылкой СМС-сообщений. Если у правоохранительных органов действительно есть к вам претензии, повестка направляется по задекларированному адресу. В случае же нарушения правил дорожного движения по почте приходит протокол с указанием суммы штрафа к оплате.

Кроме того, зарегистрировавшись на интернет-странице CSDD и указав адрес электронной почты, получаете сообщения на e-mail — о возможных нарушениях ПДД или, например, о приближении даты окончания техосмотра. Мошенники же адресов электронной почты не знают, поэтому и прибегают к рассылке СМС.

«Вы что, думаете, я несапрот?»

Как вам слышать такую фразу от человека, представляющегося работником Государственной полиции? Ведь по-латышски правильно говорить: es nesaprotu. Бабушка-соседка, сидевшая на скамеечке во дворе, уже дрожала от ужаса, отвечая: «Я ни в чем не виновата. Зачем вам мой домашний адрес?»

Голос звонившего был хорошо слышен. Он буквально требовал назвать адрес проживания. Утверждал, будто у них есть данные, что бабушка ворует электроэнергию, а это уже уголовное дело. Естественно, мужчина говорил на русском языке. Хотя характерного южнорусского акцента в его речи не было, сразу чувствовалось: этот человек не местный. Видя, что бабушка вот-вот сдастся, я решил ей помочь и включился в разговор. Перейдя на латышский, попросил представиться и объяснить цель звонка.

Такого поворота мужчина явно не ожидал. Он только буркнул: «Вы что, думаете, я несапрот?» — но, по всей видимости, на этом его познания в государственном языке закончились. Дальше пошли угрозы: мол, я являюсь пособником воровки и обязан немедленно сообщить свои данные, включая домашний адрес, либо явиться в управление полиции по адресу: улица Мукусалас, 101.

Было ясно с первого же момента, что это мошенник. На этом разговор закончился. Но тот не унимался — через десять минут он снова начал названивать бабушке. Еще бы, такой «улов» сорвался с крючка. К счастью, деньги пожилого человека удалось спасти.

В последнее время участились звонки якобы от представителей Latvenergo, а затем и от «сотрудников Госполиции». При этом мошенники целенаправленно выбирают пожилых людей, пользуясь данными из их персональных кодов. Вот и бабушку обезоружило то, что обратились к ней по имени и фамилии и даже назвали персональный код. Учитывая, что базы данных не раз подвергались взлому, эти сведения вполне могли оказаться в руках мошенников.

Злоумышленники пытаются связаться как по телефону, так и лично — звонят в двери и пытаются попасть в жилье под предлогом необходимости проверки или замены электросчетчиков (хотя счетчики на самом деле меняет не концерн, а Sadales tIkls). Человек, представляющийся работником Latvenergo, просит назвать адрес. И тут уже должно насторожить: неужели предприятие, с которым заключен договор, не знает, куда поставляется электроэнергия? Точно так же и сотрудник Государственной полиции обязан знать задекларированный адрес.

Мошенники хорошо понимают, что пожилые люди часто хранят наличные дома. Именно эти деньги и становятся целью обманщиков. И вот что случилось недавно.

В Даугавпилсе и Вилянах 86-летнему мужчине и 81-летней женщине лжесотрудник полиции заявил, что, согласно новым законам, хранить дома более 700 евро нельзя, все деньги необходимо декларировать. Поэтому наличные, по его словам, следовало сдать для проверки «на легальность». В результате пожилые люди передали курьерам соответственно 6 000 и 3 000 евро. Естественно, больше своих денег они не увидели.

В этой связи АS Sadales tIkls напоминает: у сотрудников компании всегда должно быть при себе служебное удостоверение, которое они обязаны предъявить по первому требованию. В квартиру они не заходят, если электросчетчики установлены на лестничной площадке.

Кроме того, и работники Sadales tIkls, и сотрудники Государственной полиции прекрасно владеют латышским языком. Но главное правило — лучше вовсе не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Кому действительно нужно с вами связаться, особенно представителям государственных структур или поставщикам услуг, всегда найдут для этого официальный способ.

Александр ФЕДОТОВ