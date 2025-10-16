Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Новые уловки телефонных мошенников: полиция предупреждает

«Семь секретов» 16 октября, 2025 10:11

Наверное, нет в Латвии такого жителя, к которому хоть раз не обращались бы телефонные мошенники. Большинство из них действуют из страны, чей флаг мы видим на всех государственных учреждениях. Автор этих строк тоже неоднократно сталкивался с подобными звонками. То звонил «майор полиции», то приходили СМС о срочной необходимости явиться на плановую операцию почему-то в Лиепайскую региональную больницу или на судебное заседание по уголовному делу в Елгавский районный суд. В целях безопасности я включил на телефоне блокировку всех входящих звонков с неизвестных номеров. Обычно мошенники действуют серией — звонят подряд сразу с нескольких номеров, завершая атаку вызовом уже с немецкого, финского или другого иностранного номера. Как правило, такие попытки повторяются каждые один-два месяца. И вот — очередная.

В шесть часов вечера в пятницу

СМС пришло в 17.36 в пятницу. В это время люди уже устали, стараются поскорее попасть домой после рабочего дня, поэтому бдительность немного притупляется. Именно на это и рассчитывали мошенники. Ведь кто же не встрепенется, получив уведомление от Государственной полиции? А сообщение выглядело весьма тревожным: «В четверг в 9.45 было зарегистрировано нарушение вами правил дорожного движения. Чтобы ознакомиться с протоколом, перейдите по указанной ссылке».

Ссылка якобы вела на интернет-страницу Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). В адресе действительно присутствовали знакомые буквы, на что и был сделан расчет — чтобы человек не задумываясь кликнул. Но если присмотреться внимательнее, становится ясно: сайт — поддельный. Настоящий адрес — www.csdd.lv, а мошенники предлагали перейти на сайт https://s/id/csdd-lvsods. Видите разницу?

Особенно повеселил отправитель. Оказывается, Государственная полиция, по их версии, рассылает уведомления через iMessge — систему сообщений, работающую не с телефонных номеров, а с электронных адресов. И каким же оказался адрес Госполиции? dnkhans921943@aoi.com. Согласитесь, фальшивка, сработанная наспех.

И вас не должен смущать текст на государственном языке. С помощью Google translate сегодня можно составить более-менее понятное сообщение на любом из сотни мировых языков. Конечно, носитель сразу заметит, что это перевод автомата, но для коротких СМС большего и не требуется.

Такие рассылки отправляются автоматически сразу на десятки телефонных номеров. Злоумышленники рассчитывают, что кто-то все же клюнет. Подобные сообщения от имени Государственной полиции в Латвии стали появляться примерно с начала этого лета. Получателю сообщали о якобы начисленном штрафе за какое-то нарушение. Чтобы узнать подробности, предлагалось перейти по ссылке, имитирующей официальный сайт.

Далее для «идентификации» требовалось ввести пароль и код от интернет-банка. Чаще всего открыть поддельный сайт не удавалось, но в итоге жертвы мошенников обнаруживали: с их банковского счета исчезли деньги. Своими персональными данными человек фактически подтверждал платеж. Подобным способом было обмануто около сотни жителей Латвии.

В Государственной полиции уже неоднократно подчеркивали: они не занимаются рассылкой СМС-сообщений. Если у правоохранительных органов действительно есть к вам претензии, повестка направляется по задекларированному адресу. В случае же нарушения правил дорожного движения по почте приходит протокол с указанием суммы штрафа к оплате.

Кроме того, зарегистрировавшись на интернет-странице CSDD и указав адрес электронной почты, получаете сообщения на e-mail — о возможных нарушениях ПДД или, например, о приближении даты окончания техосмотра. Мошенники же адресов электронной почты не знают, поэтому и прибегают к рассылке СМС.

«Вы что, думаете, я несапрот?»

Как вам слышать такую фразу от человека, представляющегося работником Государственной полиции? Ведь по-латышски правильно говорить: es nesaprotu. Бабушка-соседка, сидевшая на скамеечке во дворе, уже дрожала от ужаса, отвечая: «Я ни в чем не виновата. Зачем вам мой домашний адрес?»

Голос звонившего был хорошо слышен. Он буквально требовал назвать адрес проживания. Утверждал, будто у них есть данные, что бабушка ворует электроэнергию, а это уже уголовное дело. Естественно, мужчина говорил на русском языке. Хотя характерного южнорусского акцента в его речи не было, сразу чувствовалось: этот человек не местный. Видя, что бабушка вот-вот сдастся, я решил ей помочь и включился в разговор. Перейдя на латышский, попросил представиться и объяснить цель звонка.

Такого поворота мужчина явно не ожидал. Он только буркнул: «Вы что, думаете, я несапрот?» — но, по всей видимости, на этом его познания в государственном языке закончились. Дальше пошли угрозы: мол, я являюсь пособником воровки и обязан немедленно сообщить свои данные, включая домашний адрес, либо явиться в управление полиции по адресу: улица Мукусалас, 101.

Было ясно с первого же момента, что это мошенник. На этом разговор закончился. Но тот не унимался — через десять минут он снова начал названивать бабушке. Еще бы, такой «улов» сорвался с крючка. К счастью, деньги пожилого человека удалось спасти.

В последнее время участились звонки якобы от представителей Latvenergo, а затем и от «сотрудников Госполиции». При этом мошенники целенаправленно выбирают пожилых людей, пользуясь данными из их персональных кодов. Вот и бабушку обезоружило то, что обратились к ней по имени и фамилии и даже назвали персональный код. Учитывая, что базы данных не раз подвергались взлому, эти сведения вполне могли оказаться в руках мошенников.

Злоумышленники пытаются связаться как по телефону, так и лично — звонят в двери и пытаются попасть в жилье под предлогом необходимости проверки или замены электросчетчиков (хотя счетчики на самом деле меняет не концерн, а Sadales tIkls). Человек, представляющийся работником Latvenergo, просит назвать адрес. И тут уже должно насторожить: неужели предприятие, с которым заключен договор, не знает, куда поставляется электроэнергия? Точно так же и сотрудник Государственной полиции обязан знать задекларированный адрес.

Мошенники хорошо понимают, что пожилые люди часто хранят наличные дома. Именно эти деньги и становятся целью обманщиков. И вот что случилось недавно.

В Даугавпилсе и Вилянах 86-летнему мужчине и 81-летней женщине лжесотрудник полиции заявил, что, согласно новым законам, хранить дома более 700 евро нельзя, все деньги необходимо декларировать. Поэтому наличные, по его словам, следовало сдать для проверки «на легальность». В результате пожилые люди передали курьерам соответственно 6 000 и 3 000 евро. Естественно, больше своих денег они не увидели.

В этой связи АS Sadales tIkls напоминает: у сотрудников компании всегда должно быть при себе служебное удостоверение, которое они обязаны предъявить по первому требованию. В квартиру они не заходят, если электросчетчики установлены на лестничной площадке.

Кроме того, и работники Sadales tIkls, и сотрудники Государственной полиции прекрасно владеют латышским языком. Но главное правило — лучше вовсе не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Кому действительно нужно с вами связаться, особенно представителям государственных структур или поставщикам услуг, всегда найдут для этого официальный способ.

Александр ФЕДОТОВ

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

