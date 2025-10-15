ЕС намерен доработать систему противодронной обороны к концу 2027 года

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые призвала создать "стену дронов" для противодействия России в прошлом месяце - спустя несколько часов после того, как самолеты НАТО сбили в Польше российские беспилотники.

Первоначально инициатива была направлена на укрепление восточных приграничных государств ЕС, однако после того, как полеты дронов привели к сбоям в работе аэропортов и в других странах Союза, ее рамки были расширены.

Официальные лица сообщили агентству AFP, что Брюссель рассчитывает запустить проект, который теперь называется "Европейская инициатива по защите от дронов", в пилотном режиме до конца 2026 года и перевести его в полноценный формат работы к концу 2027 года.

Эта инициатива является одним из нескольких ключевых проектов ЕС, которые Еврокомиссия представит в четверг в своем "дорожном плане", призванном подготовить ЕС до 2030 года к возможному нападению со стороны Москвы.

Наряду с инициативой по дронам действует более широкая программа "Eastern Flank Watch", направленная на укрепление противовоздушной обороны у границ ЕС с Россией.

Ожидается, что министры обороны ЕС в среду вечером предварительно обсудят предложенный план. Официальные лица хотят, чтобы лидеры утвердили его на предстоящем на следующей неделе саммите.