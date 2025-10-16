Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Это полный провал: RNP оставило рижан без туалета на год. И не только (ФОТО) (2)

Редакция PRESS 16 октября, 2025 09:14

Выбор редакции 2 комментариев

Жалобы на управляющие домами компании регулярно поступают от жильцов. Но есть и откровенно вопиющие случаи, когда рижанам приходится по году жить без элементарных удобств, а бесконечное откладывание необходимых ремонтов ставит под угрозу не только здоровье жителей конкретного дома, но и безопасность всего города. Рассказываем, как Rīgas Namu Pārvaldnieks (RNP) кормит рижан обещаниями, отписками и закрывает глаза на плачевное состояние дома в Милгрависе.   

"01.01.25 мы подали жалобу на то, что из общего туалета отходы падают в подвал. Пришли сантехники, всё испортили. Забрали унитаз и всю сантехнику и ушли. С тех пор мы их не видели. И до сих пор эта изуродованная комната так и стоит. Каждый месяц мы отправляем жалобу... Ответ: в процессе..." - в редакцию пожаловалась Инара, жительница дома по адресу улица Эзера 13а в Риге.

Злополучная эпопея началась еще в начале января и продолжается до сих пор - уже почти год. Управляет домом муниципальное предприятие Rīgas Namu Pārvaldnieks (RNP), но на все просьбы закончить начатое жильцы получают лишь формальные отписки. Хотя казалось бы, что тут трудного: установить унитаз?

Заинтересовавшись ситуацией приезжаем на место. Да, дом далеко не новый - 1905 года постройки. Как говорится, пережил и революцию, и все мировые войны, и оккупацию. Но еще держится. Жильцы говорят, что еще десять лет назад дом был в относительно неплохом состоянии, но опасаются, что домоуправление от RNP может уже и не пережить. Требуются срочные ремонты, но управляющая компания как-то не торопится их проводить.

Муж Инары показывает фронт невыполненных работ. Дом старый и удобства здесь расположены не в каждой отдельной квартире, а в подъезде - условно общего пользования. Оказывается, что одним только унитазом дело не ограничивается - на месте, где он должен стоять, зияет темный провал в подвал. Подняв взгляд, можно заметить, что в санузле этажом выше ситуация не сильно лучше: потолок тоже грозит в любой момент рассыпаться в труху.

- Нужно как-то бетонировать, или что-то другое делать, - сетует муж Инары. Видно: что-то управляющая компания все таки сделала. В начале года поменяли стояк, установив новые пластиковые трубы, но дальше дело так и не продвинулось. Жильцы регулярно обращаются с просьбами привести в порядок санузел, но получают лишь формальные отписки и обещания, что будет сделано... в следующем месяце! Вот и сейчас Инара получила ответ из RNP, что работы планируют закончить лишь в ноябре.

Ремонт, который вроде как требуется в срочном порядке, тянется уже почти год. И все это время жильцы выживают без элементарных удобств в доме. Благо туалет не один, но каждый формально приписан к собственникам квартир. Пускать или нет справить нужду бедолаг, которые остались без конкретно этого санузла - лишь добрая воля других соседей.

- Здесь тоже был полный ужас. Вместо пола - болото почти по колено. Осушали своими силами, - рассказывает муж Инары, когда спускаемся в подвал посмотреть на масштабы бедствия с другой стороны. Здесь выясняется, что пол провалился не только в уборной, но и в квартире одного из жильцов. Луч фонаря подсвечивает еще одну дыру, метр на полтора, заделанную досками. - Сосед у себя как-то это все отремонтировал, тоже за свой счет.

Жильцы из-зо всех сил пытаются привести в порядок то, что могут за свой счет, уже даже не надеясь на помощь самоуправления:

- Вот сколько просили поменять и привести в порядок водостоки с крыши. Ответили: пришел специалист, посмотрел, его заключение: все в порядке. А был ли вообще этот "специалист"? Его никто не видел, - возмущается Майя, жительница этого же дома. В итоге помощи RNP так и не дождались: мужчины-соседи собрались, и тоже своими силами, рискуя здоровьем, починили и прочистили желоба на высоте 6-7 метров.

- И знаете что? У RNP еще хватило наглости приписать это себе! - с негодованием восклицает Майа. Она утверждает, что очень удивилась, увидев в списке ремонтов от домоуправления чистку и замену водостоков, с просьбой оценить качество проделанной работы. - Как я оцениваю? Да никак, они тут вообще пальцем о палец не ударили, все наши мужчины сделали!

Но есть у дома проблемы и посерьезней забившихся водостоков и даже провалившегося пола. Вот-вот грозит рухнуть кирпичный фасад здания. Даже не специалисту видно, что он покосился на бок, и покрылся трещинами. По словам Майи работники RNP отреагировали лишь после того, как ей на голову чуть не упал не упал кирпич. Тогда приехали, кое-как задули трещины монтажной пеной и вкрутили в стены стяжки, словно шурупы способны удержать кладку от падения.

Ситуацию усугубляет и тот факт, что в эту же стену входят городские газовые коммуникации. Если, не дай Бог, что-то случится, может полыхнуть так, что зарево пожара заметят на другом конце города. Рядом с домом расположены и крупные портовые терминалы, и производство Cido, и рукой подать до терминалов MAN-TESS. Одним словом, мало не покажется никому.

По мнению жильцов, остановить разрушение фасада можно если засыпать и замуровать глубокую яму, вероятно, еще дореволюционного сухого сортира, под самой стеной дома. Когда идут сильные дожди, вся вода стекает в нее и подмывает само основание фундамента. Сейчас она прикрыта лишь тонкой жестью.

И можно было бы понять бездействие управляющей компании, если бы жильцы были в долгах или не было денег. Но ежемесячно с каждой квартиры перечисляется RPN по 30-40 евро за обслуживание, а на накопительном счету дома числится около 30 000 евро накоплений. Жильцы искренни недоумевают: почему же нельзя использовать эти средства для экстренного и оперативного ремонта? Вместо этого RNP предлагает лишь косметические решения: поменять окно или там дверь железную поставить в подъезде.

- Вот какую тут дверь поставишь? Они, похоже, тут вообще не были, - риторически спрашивает муж Инары, показывая на перекосивший дверной проем. Невооруженным глазом видно, что ни одна дверь в него просто физически не встанет. Он вздыхает: - Как было советское мышление в головах чиновников, так и осталось. Вместо реальной работы лишь отписки, как при Брежневе.

Жильцы дома признаются, что может и хотели бы отказаться от услуг RNP и перейти к другой, более добросовестной обслуживающей компании, но... в их доме всего около 10 квартир, никто из частных управленцев просто не хочет брать такие маленькие дома на обслуживание. На них много не заработаешь, а проблем, очевидно, выше крыши. Вот и оказались жители дома на улице Эзера 13а фактически в заложниках у RNP. И не то, чтобы от управляющей компании требуют чего-то невыполнимого, все прекрасно понимают, что дом не новый, но хотели бы, чтобы хоть как-то ремонтировали и постепенно наводили порядок, а не кормили "завтраками". К сожалению, скорей всего они не первые и не последние, сколько еще таких домов на балансе у управляющей компании? 

