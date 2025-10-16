Расстрел собак в Бауске: начальник муниципальной полиции отстранён от должности

По распоряжению исполнительного директора Бауского регионального самоуправления Иварса Романова получены объяснения от сотрудников муниципальной полиции. В настоящее время выясняются обстоятельства дела и оценивается, соблюдали ли сотрудники муниципальной полиции процессуальный алгоритм.

В то же время полиция Бауского муниципалитета обратилась в Бюро внутренней безопасности, Государственную полицию (ГП) и Информационный центр Министерства внутренних дел по поводу утечки данных. В свою очередь, Бауская краевая дума обратится в Государственную инспекцию данных по поводу утечки данных.

Правительство Бауского края также подчеркивает, что категорически осуждает личные угрозы физической расправы в адрес сотрудников муниципальной полиции и их родственников, которые в последние дни наблюдались в социальных сетях.

Обязанности начальника полиции Бауского самоуправления в настоящее время исполняет заместитель начальника Айварс Вилциньш.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными, повлекшего их гибель, в связи с отстрелом трёх собак в Бауском районе в прошлую пятницу. Бизнесмен Модрис Коноваловс, известный как владелец фермерского хозяйства «Modra Olas», заявил в социальных сетях, что животные принадлежат ему.

В муниципалитете поясняют, что 10 октября в районную муниципальную полицию поступил звонок о трёх агрессивных бродячих собаках, угрожавших владельцу на частной территории в волости Брунава. Дежурная муниципальная полиция связалась со «Службой спасения животных» – отловщиками животных. Однако представитель охотничьего хозяйства, предположительно, прибыл раньше отловщиков и застрелил собак.

В отношении вице-президента возбуждено уголовное дело по статье 230 части 2 Уголовного закона о жестоком обращении с животными. Данное деяние наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, краткосрочным арестом или испытательным сроком с лишением права содержания определённых или всех видов животных на срок до пяти лет.

Полиция продолжает расследование обстоятельств инцидента и обещает предоставить информацию о ходе расследования в кратчайшие сроки.

В отношении трех сотрудников муниципальной полиции начато служебное расследование, однако эти сотрудники продолжают работать.