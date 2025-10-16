Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Расстрел собак в Бауске: начальник муниципальной полиции отстранён от должности

© LETA 16 октября, 2025 08:21

ЧП и криминал 0 комментариев

Начальник муниципальной полиции Эгилс Гайлис отстранён от должности на время проведения служебной проверки в связи с отстрелом собак в волости Брунава Бауского края, произошедшим на прошлой неделе, сообщили в краевом самоуправлении.

По распоряжению исполнительного директора Бауского регионального самоуправления Иварса Романова получены объяснения от сотрудников муниципальной полиции. В настоящее время выясняются обстоятельства дела и оценивается, соблюдали ли сотрудники муниципальной полиции процессуальный алгоритм.

В то же время полиция Бауского муниципалитета обратилась в Бюро внутренней безопасности, Государственную полицию (ГП) и Информационный центр Министерства внутренних дел по поводу утечки данных. В свою очередь, Бауская краевая дума обратится в Государственную инспекцию данных по поводу утечки данных.

Правительство Бауского края также подчеркивает, что категорически осуждает личные угрозы физической расправы в адрес сотрудников муниципальной полиции и их родственников, которые в последние дни наблюдались в социальных сетях.

Обязанности начальника полиции Бауского самоуправления в настоящее время исполняет заместитель начальника Айварс Вилциньш.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными, повлекшего их гибель, в связи с отстрелом трёх собак в Бауском районе в прошлую пятницу. Бизнесмен Модрис Коноваловс, известный как владелец фермерского хозяйства «Modra Olas», заявил в социальных сетях, что животные принадлежат ему.

В муниципалитете поясняют, что 10 октября в районную муниципальную полицию поступил звонок о трёх агрессивных бродячих собаках, угрожавших владельцу на частной территории в волости Брунава. Дежурная муниципальная полиция связалась со «Службой спасения животных» – отловщиками животных. Однако представитель охотничьего хозяйства, предположительно, прибыл раньше отловщиков и застрелил собак.

В отношении вице-президента возбуждено уголовное дело по статье 230 части 2 Уголовного закона о жестоком обращении с животными. Данное деяние наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, краткосрочным арестом или испытательным сроком с лишением права содержания определённых или всех видов животных на срок до пяти лет.

Полиция продолжает расследование обстоятельств инцидента и обещает предоставить информацию о ходе расследования в кратчайшие сроки.

В отношении трех сотрудников муниципальной полиции начато служебное расследование, однако эти сотрудники продолжают работать.

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Загрузка

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

