Это называется «дешевле»? Латвийцы в шоке от платы за рецепты в аптеках

В чем суть проблемы: в качестве дополнительного «бонуса» за то, что некоторые лекарства подешевели, введена плата за выписку рецептов. Это означает, что отныне гражданам приходится платить 75 центов за рецепт из собственного кармана, а государство будет платить еще 75 центов крупным аптекам за каждую услугу по рецепту.

В итоге, судя по буре отзывов в соцсетях, эффект от "реформы" не оправдал ожиданий латвийских потребителей.

Своим опытом в сети Х поделилась Криста.

«Сегодня я узнала о «снижении» цены на мое лекарство, отпускаемое по рецепту. Цена моего лекарства от холестерина «снижается» с 32 евро за 3-месячный пакет до 67 евро и 11 центов. Я заплачу, но как быть тем, кто не может... Они все время лгут нам и считают нас идиотами. ЛОЖЬ, как дыхание", - пишет женщина.

Šodien pārliecinājos par savu recepšu zāļu cenas,,pazeminājumu”.Mana holesterīna medikamenta cena no 32€ par 3 mēnešu iepakojumu,,samazinājusies”uz 67€ un 11 centiem.Samaksāšu,bet būs,kuri nevarēs…Viņi mums visu laiku MELO un uzskata par idiotiem. MELOT kā elpot. — Krista Egle (@EgleKrista) January 9, 2025

Этот пост вызвал в сети бурную дискуссию.

-Отправьте всю информацию с чеками Абу Мери и попросите объяснений. Пишите публично. Не молчите.

-Мне немного жаль фармацевтов, многие допускают ошибки, а иногда и не правы - глубокий бардак и хаос...

-Я купил лекарство и цена снизилась с 21 евро до 15,80. Не хочу верить, что все просто врут.

-В декабре большое количество аптек загружено лекарствами по старой закупочной цене, поэтому нам придется долго ждать новых дешевых цен.

На пост оперативно откликнулось и Государственное агентство лекарств.

-Приглашаем Вас уточнить название лекарства и прислать подтверждение покупки, чтобы мы могли оценить разницу в цене указанного лекарства.

Через некоторое время Агентство сообщило, что "производитель этих препаратов снизил цену с 1 января этого года. Поэтому мы направили предоставленную вами информацию в Инспекцию здравоохранения для проверки".

...Кстати, портал общественных инициатив «manabalss.lv» начал сбор подписей за отмену дополнительной платы в размере 75 центов за лекарства, отпускаемые по рецепту. И меньше, чем за сутки собрал свыше 10 тысяч подписей, необходимых для подачи депутатам об отмене "реформы".