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Это называется «дешевле»? Латвийцы в шоке от платы за рецепты в аптеках

Редакция PRESS 13 января, 2025 16:07

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Министр здравоохранения Хосам Абу Мери долго анонсировал свою реформу ценообразования на лекарства. Убеждал латвийцев в том, что это приведет к снижению на рецептурные препараты до 20 процентов. И вот - реформа "в деле" - латвийцы в шоке...

В чем суть проблемы: в качестве дополнительного «бонуса» за то, что некоторые лекарства подешевели, введена плата за выписку рецептов. Это означает, что отныне гражданам приходится платить 75 центов за рецепт из собственного кармана, а государство будет платить еще 75 центов крупным аптекам за каждую услугу по рецепту.

В итоге, судя по буре отзывов в соцсетях, эффект от "реформы" не оправдал ожиданий латвийских потребителей. 

Своим опытом в сети Х поделилась Криста.

«Сегодня я узнала о «снижении» цены на мое лекарство, отпускаемое по рецепту. Цена моего лекарства от холестерина «снижается» с 32 евро за 3-месячный пакет до 67 евро и 11 центов. Я заплачу, но как быть тем, кто не может... Они все время лгут нам и считают нас идиотами. ЛОЖЬ, как дыхание", - пишет женщина.

 

Этот пост вызвал в сети бурную дискуссию.

-Отправьте всю информацию с чеками Абу Мери и попросите объяснений. Пишите публично. Не молчите.

-Мне немного жаль фармацевтов, многие допускают ошибки, а иногда и не правы - глубокий бардак и хаос...

-Я купил лекарство и цена снизилась с 21 евро до 15,80. Не хочу верить, что все просто врут.

-В декабре большое количество аптек загружено лекарствами по старой закупочной цене, поэтому нам придется долго ждать новых дешевых цен.

На пост оперативно откликнулось и Государственное агентство лекарств.

-Приглашаем Вас уточнить название лекарства и прислать подтверждение покупки, чтобы мы могли оценить разницу в цене указанного лекарства.

Через некоторое время Агентство сообщило, что "производитель этих препаратов снизил цену с 1 января этого года. Поэтому мы направили предоставленную вами информацию в Инспекцию здравоохранения для проверки".

...Кстати, портал общественных инициатив «manabalss.lv» начал сбор подписей за отмену дополнительной платы в размере 75 центов за лекарства, отпускаемые по рецепту. И меньше, чем за сутки собрал свыше 10 тысяч подписей, необходимых для подачи депутатам об отмене "реформы".

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