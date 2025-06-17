Это нарушает права человека: Сейм просят не лишать права на собственность из-за гражданства РФ и Белоруссии

Поводом стала разработка законопроекта об ограничении сделок, представляющих угрозу нацбезопасности, который предусматривает запрет на покупку недвижимости для граждан РФ и Белоруссии, без исключений, в том числе для лиц со статусом репатрианта и видом на жительство.

В своей петиции репатрианты называют такую норму дискриминационной, противоречащей Конституции Латвии, Европейской конвенции по правам человека и праву ЕС. Они подчеркивают свою лояльность, уплату налогов и интеграцию в латвийское общество, а также призывают вместо общего запрета ввести индивидуальную оценку рисков.

Авторы обращения предупреждают, что закон в нынешнем виде создаёт правовую неопределённость, подрывает безопасность и может навредить международному имиджу Латвии. Они требуют исключить репатриантов из действия законопроекта и привести документ в соответствие с национальным и международным правом.