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Это другое: депутаты Сейма не хотят отказываться от компенсаций (2)

Редакция PRESS 2 июля, 2025 12:06

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Депутаты Сейма скептически относятся к предложению начать обсуждение ограничения или отмены компенсаций депутатам в целях экономии. Руководитель фракции Союза зеленых и крестьян (ZZS) Харийс Рокпелнис в беседе с агентством LETA отметил, что вопрос компенсаций — отдельная тема, поскольку цель этих выплат — не повышение зарплаты депутатов.

«Компенсации предназначены для обеспечения равных условий выполнения обязанностей для депутатов из регионов и из Риги», — пояснил Рокпелнис.

Глава фракции «Новое Единство» (JV) Эдмунд Юрьевиц заявил, что, по его мнению, объем компенсаций следует заморозить: «Они не могут увеличиваться в следующем году».

Руководитель фракции «Прогрессивные» Андрис Шуваев напомнил, что их партия уже предлагала изменения в системе компенсаций, чтобы сделать её проще. «К сожалению, это не получило поддержки», — отметил он, добавив, что речь не шла об отмене компенсаций, а лишь о повышении прозрачности.

Председатель Национального объединения (NA) Илзе Индриксоне подчеркнула, что необходимо обеспечить равные возможности для участия в работе Сейма и депутатам из регионов. «Если мы хотим, чтобы все депутаты жили в Риге, избирались в основном рижане или переезжали в столицу, тогда связь с регионами будет утеряна — возможно, это и будет правильным решением», — сказала она.

Глава фракции Объединенного списка (AS) Эдгар Таварс считает, что нужно пересматривать всю систему в целом: «Конечно, мы должны подавать пример, но в целом надо пересмотреть все расходы — компенсации за транспорт, исследования, надбавки, представительские расходы, командировки».

Руководитель фракции партии «Латвия на первом месте» (LPV) Линда Лиепиня назвала эту тему дискуссионной, ведь многим депутатам приходится ездить на работу в Сейм издалека. «Возможно, стоит уменьшить максимальные суммы компенсаций», — добавила она.

Депутат от партии «Стабильности» Светлана Чулкова заявила, что следует начать обсуждение этой темы. «Это тоже хорошая идея», — сказала она и добавила, что необходимо также сократить уровень бюрократии. «У министра есть помощник, у помощника — еще помощники, у них — по пять-шесть помощников — этот штат надо сокращать», — считает Чулкова.

Как указано на сайте Сейма, депутатам компенсируют расходы, понесенные при выполнении депутатских полномочий. Депутаты могут получить компенсации за аренду и транспортные расходы. Система построена так, чтобы выровнять положение депутатов из отдалённых регионов с депутатами из Риги.

Максимальный размер компенсаций зависит от места проживания: чем ближе к Риге живет депутат, тем меньше сумма возможной компенсации. Из бюджета Сейма компенсируются только фактические расходы. Чтобы получить компенсацию, необходимо подать документы, подтверждающие произведённые платежи.

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Комментарии (2) 103 реакций
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