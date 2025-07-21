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«Это должно оставаться приоритетом для американских политиков»: Латвию впервые пригласили на Аспенский форум

Редакция PRESS 21 июля, 2025 13:18

Новости Латвии 0 комментариев

Twitter/X

Остановка российской агрессии должна оставаться в числе приоритетов американских политиков, заявила вице-спикер Сейма Латвии Занда Калниня-Лукашевица («Новое единство»), выступая на Аспенском форуме безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Сейма агентству LETA.

В ходе дискуссий с участниками форума Калниня-Лукашевица подчеркнула готовность Латвии к сотрудничеству в области высоких технологий и искусственного интеллекта. Созданный в Латвии Центр искусственного интеллекта и специальное регулирование привлекли внимание как исследователей, так и технологических компаний.

Вице-спикер изложила позицию Латвии о значении поддержки США для Украины и их присутствия в Балтийском регионе, чтобы сдерживать российскую агрессию и предотвратить её расширение. «Только сила и единая позиция союзников способны остановить агрессию России. Российские лидеры понимают лишь язык силы, который должен включать как военные меры, так и масштабные санкции», — подчеркнула она.

Цель визита Калнини-Лукашевицы — укрепление трансатлантических связей, налаживание более тесных контактов с американскими должностными лицами и представление латвийского взгляда на ситуацию с безопасностью в регионе.

Аспенский форум безопасности ежегодно собирает политических лидеров, экспертов по безопасности и внешней политике, а также представителей аналитических центров для обсуждения актуальных глобальных вызовов. В этом году первая панельная дискуссия была посвящена вызовам европейской безопасности и угрозам со стороны России. Особое внимание уделили поддержке Украины, поставкам вооружений и усилению санкций против России.

Также в центре внимания форума оказались события на Ближнем Востоке, растущее влияние Китая, стратегические амбиции Индии, кибербезопасность, искусственный интеллект, современные военные технологии, безопасность космоса, устойчивость энергетики и международное сотрудничество в сфере торговли.

В рамках форума вице-спикер Сейма встретилась с действующим сенатором США Эндрю Кунсом, бывшими сенаторами Роем Дином Блантом и Кей Бейли Хатчисон, а также с экс-госсекретарем США Кондолизой Райс. Кроме того, она провела переговоры с руководством и исследователями аналитических центров «Aspen Strategy Group», «The Aspen Institute», «Atlantic Council» и «Hudson Institute», представителями компаний «OpenAI», «Amazon AWS», «Krach Institute», «Radia» и «Defcon AI», а также с еврокомиссаром Андрюсом Кубилюсом, почётным консулом Латвии в Колорадо Айваром Зиединьшем, представителем Американо-латвийской торговой палаты в Денвере Байбой Циско и рядом должностных лиц и представителей частного сектора из США, Украины и Израиля.

Латвийские представители впервые были приглашены на Аспенский форум безопасности.

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