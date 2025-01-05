«Эти свиньи собираются три недели мои деньги крутить?!» — клиентов бесит отношение к ним airBaltic

Это означает, что человек, не располагающий большими деньгами, в течение этого времени не сможет забронировать другой полет, так как финансовые средства заморожены на счетах airBaltic. В лучшем случае, если у авиакомпании тот же самый банк, что и у клиента, деньги можно будет вернуть в течение 7 дней.

Не секрет, что крупные компании постоянно "крутят" деньги, в том числе кладут их на ночные и другие краткосрочные депозиты, чтобы деньги работали.

Одна из клиенток airBaltic этим не на шутку возмущена и пишет в соцсети "Х": "Погоди-ка, эти свиньи теперь еще три недели собираются крутить мои деньги на своем беспроцентном кредите?!"

На самом деле автор поста немного ошиблась - деньги airBaltic обещает вернуть в другой банк в течение 21 рабочего дня, то есть месяца.

Комментаторы откликаются на ее пост следующим образом:

- На каких Сейшелах у них банк находится?

- Они это межбанковское перечисление, видимо, пешком несут в чемодане.

- В следующий раз просто выбери Ryanair.