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«Эти свиньи собираются три недели мои деньги крутить?!» — клиентов бесит отношение к ним airBaltic

Neatkarīgā Rīta Avīze 5 января, 2025 07:16

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Люди, которых непосредственно коснулся скандал в связи с отмененными рейсами airBaltic, возмущены не только тем, что расстроились их планы, но и тем, что их деньги оказались "законсервированы". Оповещения от airBaltic свидетельствуют о том, что, возможно, денег придется ждать 21 рабочий день, то есть ровно месяц, пишет Tautaruna.nra.lv.

Это означает, что человек, не располагающий большими деньгами, в течение этого времени не сможет забронировать другой полет, так как финансовые средства заморожены на счетах airBaltic. В лучшем случае, если у авиакомпании тот же самый банк, что и у клиента, деньги можно будет вернуть в течение 7 дней.

Не секрет, что крупные компании постоянно "крутят" деньги, в том числе кладут их на ночные и другие краткосрочные депозиты, чтобы деньги работали.

Одна из клиенток airBaltic этим не на шутку возмущена и пишет в соцсети "Х": "Погоди-ка, эти свиньи теперь еще три недели собираются крутить мои деньги на своем беспроцентном кредите?!"

На самом деле автор поста немного ошиблась - деньги airBaltic  обещает вернуть в другой банк в течение 21 рабочего дня, то есть месяца.

Комментаторы откликаются на ее пост следующим образом:

- На каких Сейшелах у них банк находится?

- Они это межбанковское перечисление, видимо, пешком несут в чемодане.

- В следующий раз просто выбери Ryanair.

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