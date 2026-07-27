Подготовку можно начать ещё дома. За несколько дней до поездки время завтрака, обеда и ужина стоит понемногу сдвигать в сторону нового часового пояса. Сначала на 15 минут, потом на полчаса и затем на час.

После прилёта лучше сразу перейти на местный распорядок. Даже если организм убеждает вас, что сейчас время ужина, а вокруг подают завтрак, стоит заказать завтрак.

Особенно полезной может оказаться полноценная утренняя еда. Она даёт телу дополнительный сигнал, что ночь закончилась и начался новый день.