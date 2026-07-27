Так проявляется джетлаг. После перелёта через несколько часовых поясов внутренние часы человека продолжают жить по старому времени и не сразу понимают, когда нужно есть, спать и просыпаться.
Однако помочь организму можно не только с помощью будильника и затемнённых штор. Иногда достаточно изменить то, что и когда оказывается на тарелке.
Первое правило: есть по часам страны, в которую вы прилетели
Подготовку можно начать ещё дома. За несколько дней до поездки время завтрака, обеда и ужина стоит понемногу сдвигать в сторону нового часового пояса. Сначала на 15 минут, потом на полчаса и затем на час.
После прилёта лучше сразу перейти на местный распорядок. Даже если организм убеждает вас, что сейчас время ужина, а вокруг подают завтрак, стоит заказать завтрак.
Особенно полезной может оказаться полноценная утренняя еда. Она даёт телу дополнительный сигнал, что ночь закончилась и начался новый день.
При этом в самолёте и в первые дни отпуска лучше не устраивать гастрономический марафон. Небольшие порции легче переносятся, особенно если смена часовых поясов уже вызвала вздутие, запор или расстройство желудка.
Жирные и непривычные блюда тоже разумнее оставить на тот момент, когда организм окончательно поймёт, в какой стране он оказался.
Второе правило: не праздновать прилёт слишком активно
Бокал вина в самолёте кажется красивым началом отпуска, но у организма может быть другое мнение. Алкоголь нарушает сон и усиливает обезвоживание, поэтому после посадки человек рискует почувствовать себя ещё более разбитым.
С кофе ситуация хитрее. Утренняя чашка способна помочь проснуться и быстрее войти в местный ритм. Но кофе во второй половине дня может окончательно запутать внутренние часы и оставить путешественника бодрствовать ночью.
Поэтому кофеин лучше использовать как будильник, а не как топливо на весь день.
Третье правило: пить раньше, чем появилась жажда
Воздух в салоне самолёта очень сухой, а обезвоживание усиливает усталость, головную боль и ощущение разбитости.
Пить воду стоит до вылета, во время полёта и после приземления. Универсальной нормы для всех нет, поскольку потребность зависит от жары, физической активности и особенностей организма. Но восемь стаканов в день могут стать простым ориентиром.
На обратном пути действует тот же принцип. Время сна и приёмов пищи лучше постепенно возвращать к домашнему расписанию ещё до окончания отпуска.
Иначе вместе с чемоданом, магнитами и фотографиями домой может прилететь ещё один пассажир — джетлаг, который совершенно не собирался заканчивать путешествие.
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