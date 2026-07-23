В Европе появился новый маршрут для пеших походов на длинные дистанции — и это по‑настоящему амбициозный проект.
Маршрут Wolf Trail протянулся почти на 3 500 километров по шести странам, ведя путешественников от балтийского побережья Польши до набережной Триеста в Италии через Германию, Австрию, Швейцарию и Словению — с суммарным набором высоты в 78 400 метров.
Иными словами, маршрут точно не для слабонервных. Но для тех, кто готов провести в пути от четырёх до шести месяцев, это может стать одним из лучших способов увидеть Европу шаг за шагом.
Что такое Wolf Trail и что вы увидите по пути?
Это маршрут для самых преданных и подготовленных любителей горных походов: его протяжённость поражает воображение — 3 494 км, разбитые на семь непрерывных этапов и проходящие по территории шести европейских стран.
И дело не только в самой длине. Причина, по которой на прохождение маршрута может уйти до шести месяцев, в том, что на нём предстоит преодолеть более 78 400 метров набора высоты — это примерно как девять раз взойти на Эверест.
Поскольку путь занимает так много времени, отправляясь в поход, важно тщательно выбрать сезон: с октября по март альпийские метели могут стать серьёзным препятствием.
Эпический маршрут начинается с 428‑километрового перехода по ровному балтийскому побережью Польши — от курорта Хель до Свиноустье.
Затем, когда Польша сменяется Германией, а затем Швейцарией, вас ждёт участок длиной 1 930 км: он проходит через исторические города, включая Росток, и тянется по скалистым тропам к границе с Австрией.
После этого предстоит пройти 392 км по Альпам Альгой и дойти до Инсбрука, пятого по величине города Австрии.
И, наконец, путешественники выходят на культовый маршрут Via Alpina, который ведёт через итальянские Доломиты и национальный парк Триглав в Словении. Финиш — в Триесте, где можно отпраздновать завершение пути освежающим напитком с видом на Адриатическое море.
Насколько реально пройти весь маршрут Wolf Trail?
Хотя подобное путешествие звучит почти невозможным, на практике всё гораздо проще, чем может показаться.
С точки зрения безопасности маршрут был тщательно проверен канадской специалисткой по дальним пешим походам Лорен Рорик, которая подтвердила, что тропа безопасна и что риск заблудиться минимален.
Авторы маршрута — эксперты по туристическому снаряжению Jack Wolfskin. Они активно продвигают формат «thru-hiking» — длительных сквозных походов, когда вы проходите очень длинный непрерывный маршрут и пополняете запасы в каждом населенном пункте по дороге.
В Европе действуют строго регламентированные законы о кемпинге, а установка палатки в дикой местности, особенно в Германии, может обернуться для путешественников крупным штрафом.
Чтобы обойти эти ограничения и дать людям возможность ночевать на природе без страха наказания, Jack Wolfskin объединили почти 3 500‑километровый маршрут из исторических троп в одну сверхдлинную официальную трассу.
В результате весь путь проходит через оборудованные места для ночёвки: заранее согласованные треккинговые лагеря, горные хижины, где можно переночевать, и деревни с чуть более комфортным жильём.
Если вы ищете отпуск, который предполагает не пару часов у бассейна, а настоящее приключение, Wolf Trail вполне может стать идеальной европейской авантюрой.
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