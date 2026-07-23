Что такое Wolf Trail и что вы увидите по пути?

Это маршрут для самых преданных и подготовленных любителей горных походов: его протяжённость поражает воображение — 3 494 км, разбитые на семь непрерывных этапов и проходящие по территории шести европейских стран.



И дело не только в самой длине. Причина, по которой на прохождение маршрута может уйти до шести месяцев, в том, что на нём предстоит преодолеть более 78 400 метров набора высоты — это примерно как девять раз взойти на Эверест.