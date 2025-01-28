Эстонский национальный авиаперевозчик Nordica официально объявлен банкротом

Требования, поданные с опозданием, будут рассматриваться в последнюю очередь.

Nordica подала заявление о банкротстве 20 ноября 2024 года. Авиакомпания и связанные с ней предприятия также сообщили о сокращении 272 работников.

Аналогичное заявление компании Vanguard Aviation Estonia, которая обеспечивала летный персонал Nordica, суд рассмотрит в конце января, а заявление Nordic Crew Management — в феврале.

Nordic Aviation Group была создана в 2015 году. До осени 2019 года авиакомпания летала под собственным брендом из Таллинна, но впоследствии была реорганизована в фирму, предлагающую услуги субподряда другим авиакомпаниям. По состоянию на конец октября 2024 года в Nordica работали 579 человек, в том числе 286 — в Эстонии.

При учреждении авиакомпании государство внесло в ее капитал 40,2 млн евро, к которым добавилась государственная помощь во время пандемии коронавируса в 2020 году в размере 22 млн евро и кредитной линии на восемь миллионов евро, из которых было задействовано 7,5 млн евро. Таким образом, общая сумма вложений государства в Nordica составила почти 70 млн евро.

Попытки приватизировать Nordica, которые продолжались с декабря 2023 года, закончились безрезультатно, и было принято решение ликвидировать авиакомпанию через процедуру банкротства. Согласно поданному в суд заявлению Nordica о банкротстве, сумма задолженности предприятия превышала стоимость ее активов на 38 млн евро.