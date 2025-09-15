«Сейчас у нас 21 миллион пассажирских поездок в год, и спрос только растёт. Поэтому отрасли нужно думать, как удовлетворить этот спрос», — отметил министр.

Уже согласован запуск международного маршрута Тарту–Рига. Первый поезд Stadler начнёт курсировать уже в конце этого года. Затем появится вечерний рейс в Даугавпилс и утренний из Даугавпилса в Ригу с продолжением до Тарту. «Это будет дополнительный маршрут Рига–Тарту–Даугавпилс–Тарту с современным поездом Stadler», — сказал Швинка. (Поездами Stadler осуществляет пассажирские перевозки по железной дороге эстонская компания Elron - прим. ред).

В следующем году на маршруте ожидают второй состав.

А к 2029 году планируется ввести так называемые «батарейные поезда». «Пока зарядки хватает только на час, но если решить вопрос с инфраструктурой и добраться от Риги до Цесиса за час, то для города это станет новым уровнем мобильности. Цесис превратится в новую Сигулду», — добавил министр.