Эстония запретила въезд бывшему президенту Сербии Милораду Додику

25 сентября, 2025 18:04

Мир

Министр иностранных дел Маргус Цахкна распорядился о введении санкций в отношении бывшего члена парламента Молдовы и губернатора Гагузии Ирины Влах и президента Республики Сербская Республика Милорада Додика, запретив им въезд в Эстонию.

Ирина Влах – молдавский политик. В 2005–2009 и 2014–2015 годах она была членом парламента Молдовы, а с 15 апреля 2015 года по 19 июля 2023 года – губернатором Гагаузии.

Милорад Додик — политик из Боснии и Герцеговины, в 2010–2018 годах и снова с 2022 года президент Республики Сербов. С ноября 2018 года по ноябрь 2022 года он был членом президентства Боснии и Герцеговины, с 20 ноября 2018 года по 20 июля 2019 года и снова с 20 ноября 2020 года по 20 июля 2021 года он был его председателем. В 1998–2001 и 2006–2010 годах он был премьер-министром Республики Сербов.

6 августа 2025 года решением ЦИК Боснии и Герцеговины Милорад Додик был лишён поста президента Республики Сербской. 18 августа апелляция Додика на решение Центральной избирательной комиссии была отклонена, а его полномочия президента Республики Сербской были официально прекращены. 12 июня 2025 года было назначено датой прекращения полномочий

«Новая санкция позволяет ввести запрет на въезд для лиц, в отношении которых имеются данные о том, что они участвовали или активно поддерживали в иностранном государстве деятельность, нарушающую нормы и принципы международного права», — сказал министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Под санкции могут подпадать лица, которые подстрекают к сепаратизму, подрывают суверенитет государств или совершили серьезные финансовые нарушения, связанные с государственными средствами, включая коррупцию или преступления, которые соответствуют признакам отмывания денег.

Обновлено: 19:40 25.09.2025
Режиссер Андрей Гаркави попал в больницу в тяжелом состоянии
Bitnews.lv 2 минуты назад
В Латвии резко сократилась урожайность яблок
Bitnews.lv 25 минут назад
Латвия: задержаны двое с чемоданами «дури» и денег
Sfera.lv 30 минут назад
Польша готова была дать орден подозреваемому по делу Nord Stream
Bitnews.lv 1 час назад
SPKC советует делать прививку от гриппа в конце октября
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: к нам идёт Rheinmetall
Sfera.lv 5 часов назад
Швеция и Польша: оборона Готланда
Sfera.lv 6 часов назад
Осенние листья могут быть опасны
Sfera.lv 8 часов назад

Мерц поддержал кредит Киеву на 140 млрд за счет активов РФ

19:39

Важно

Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) призвал предоставить Украине беспроцентный кредит в размере около 140 млрд евро за счет замороженных в Европе активов российского Центробанка. Этот кредит будет погашен, только когда Россия возместит Киеву ущерб, причиненный войной, написал Мерц в статье для газеты The Financial Times в четверг, 25 сентября.

Загрузка

Сам собой починился? Аварийный мост в Риге могут снова открыть

19:27

Новости Латвии

Назначена экспертиза, чтобы выяснить, можно ли временно открыть закрытый путепровод на улице Алтонавас в Риге для проезда легковых автомобилей. Об этом в эфире передачи Rīta panorāma Латвийского телевидения сообщил председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс.

Голосов будет достаточно: кризис в правительстве не угрожает бюджету

19:01

Новости Латвии

Коалиция, формирующая правительство, не сомневается в своей способности принять государственный бюджет на следующий год, но в то же время предполагает, что оппозиция попытается торпедировать принятие государственного бюджета и сопутствующих законопроектов.

Молдавский политик в «черном списке» Латвии: заявление МИД

18:52

Новости Латвии

Министр иностранных дел Байба Браже (СП) включила пророссийского молдавского политика Ирину Влах в список нежелательных для Латвии лиц.

Международный день фармацевта: малоизвестные, но важные факты о профессии

18:46

Азбука здоровья

Сегодня во всем мире отмечается Международный день фармацевта, который в этом году Международная фармацевтическая федерация (FIP) призывает праздновать под лозунгом «Думай о здоровье, думай о фармацевте!» («Think Health, Think Pharmacist!»). Это послание особенно актуально в Латвии, где именно фармацевт является самым доступным специалистом здравоохранения в повседневной жизни, особенно в регионах, где доступ к семейным врачам и другим специалистам ограничен.

«Во время войны это вредительство!» Слайдиньш против слухов о скором мире

18:38

Важно

В передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» майор НБС и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш отметил, что в Украине началась новая волна слухов о «скорой победе и завершении войны», что оказывает негативное влияние на военнослужащих на фронте.

Экс-президент Франции Николя Саркози получил пять лет тюрьмы

18:34

Мир

Суд в Париже признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в участии в преступном сообществе по так называемому «ливийскому делу» — о получении миллионов евро от ливийского диктатора Муаммара Каддафи для финансирования избирательной кампании Саркози 2007 года, сообщает BBC.

