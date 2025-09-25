Эстония запретила въезд бывшему президенту Сербии Милораду Додику

Ирина Влах – молдавский политик. В 2005–2009 и 2014–2015 годах она была членом парламента Молдовы, а с 15 апреля 2015 года по 19 июля 2023 года – губернатором Гагаузии.

Милорад Додик — политик из Боснии и Герцеговины, в 2010–2018 годах и снова с 2022 года президент Республики Сербов. С ноября 2018 года по ноябрь 2022 года он был членом президентства Боснии и Герцеговины, с 20 ноября 2018 года по 20 июля 2019 года и снова с 20 ноября 2020 года по 20 июля 2021 года он был его председателем. В 1998–2001 и 2006–2010 годах он был премьер-министром Республики Сербов.

6 августа 2025 года решением ЦИК Боснии и Герцеговины Милорад Додик был лишён поста президента Республики Сербской. 18 августа апелляция Додика на решение Центральной избирательной комиссии была отклонена, а его полномочия президента Республики Сербской были официально прекращены. 12 июня 2025 года было назначено датой прекращения полномочий

«Новая санкция позволяет ввести запрет на въезд для лиц, в отношении которых имеются данные о том, что они участвовали или активно поддерживали в иностранном государстве деятельность, нарушающую нормы и принципы международного права», — сказал министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Под санкции могут подпадать лица, которые подстрекают к сепаратизму, подрывают суверенитет государств или совершили серьезные финансовые нарушения, связанные с государственными средствами, включая коррупцию или преступления, которые соответствуют признакам отмывания денег.