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Есть можно: столовой при Рижской больнице разрешено кормить пациентов

© LETA 29 июля, 2025 17:34

Новости Латвии 0 комментариев

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) после повторной проверки разрешила продолжить работу блоку питания Рижской восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) на улице Хипократа, где услуги общественного питания предоставляет ООО "CNC", сообщил агентству ЛЕТА руководитель Рижского городского управления ПВС Раймонд Тукишс.

Он подчеркнул, что ответственность за соответствие помещений и оборудования для оборота продуктов питания гигиеническим требованиям лежит на "CNC".

Тукишс пояснил, что проверка проводилась с целью проверить, устранило ли предприятие несоответствия, выявленные в ходе предыдущих проверок, которые вызвали опасения в способности предприятия гарантировать безопасность и сохранность продуктов питания. В результате проверки было установлено, что основные несоответствия устранены, а санитарное состояние является достаточным для того, чтобы пищеблок мог продолжать свою работу. При этом предприятие продолжает работать над устранением недостатков.

В частности, был проведен ремонт напольных, настенных и потолочных покрытий на кухне, в зонах раздачи продуктов, в помещениях для приготовления полуфабрикатов и овощей, в технологических коридорах, а также внесены изменения в технологический процесс для обеспечения необходимой производительности холодильного оборудования.

7 июля во время проверки блока общественного питания РВКУБ ПВС выявила проблемы с гигиеной помещений, способные повлиять на безопасность и сохранность продуктов питания.

Служба также установила, что помещения не защищены от накопления грязи, внешнего загрязнения, риска проникновения паразитов и образования плесени на поверхностях. Также холодильное оборудование оказалось недостаточно мощным.

Эти несоответствия были выявлены и в ходе предыдущих проверок, в том числе 17 апреля и 12 сентября 2024 года, а также 27 февраля и 21 марта этого года.
 

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