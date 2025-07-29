Есть можно: столовой при Рижской больнице разрешено кормить пациентов

Он подчеркнул, что ответственность за соответствие помещений и оборудования для оборота продуктов питания гигиеническим требованиям лежит на "CNC".

Тукишс пояснил, что проверка проводилась с целью проверить, устранило ли предприятие несоответствия, выявленные в ходе предыдущих проверок, которые вызвали опасения в способности предприятия гарантировать безопасность и сохранность продуктов питания. В результате проверки было установлено, что основные несоответствия устранены, а санитарное состояние является достаточным для того, чтобы пищеблок мог продолжать свою работу. При этом предприятие продолжает работать над устранением недостатков.

В частности, был проведен ремонт напольных, настенных и потолочных покрытий на кухне, в зонах раздачи продуктов, в помещениях для приготовления полуфабрикатов и овощей, в технологических коридорах, а также внесены изменения в технологический процесс для обеспечения необходимой производительности холодильного оборудования.

7 июля во время проверки блока общественного питания РВКУБ ПВС выявила проблемы с гигиеной помещений, способные повлиять на безопасность и сохранность продуктов питания.

Служба также установила, что помещения не защищены от накопления грязи, внешнего загрязнения, риска проникновения паразитов и образования плесени на поверхностях. Также холодильное оборудование оказалось недостаточно мощным.

Эти несоответствия были выявлены и в ходе предыдущих проверок, в том числе 17 апреля и 12 сентября 2024 года, а также 27 февраля и 21 марта этого года.

