ЕСПЧ выдал карт-бланш Норвегии на нефтедобычу в Арктике

«Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что нарушения не было», — говорится в заявлении суда, входящего в структуру Совета Европы.

Иск был подан в 2022 году шестью норвежцами в возрасте около двадцати лет, а также организациями Greenpeace Nordic и Young Friends of the Earth. Они требовали признать, что выдача лицензий на добычу углеводородов противоречит Парижскому соглашению и Европейской конвенции по правам человека.

Речь шла о решении правительства Норвегии 2016 года выдать десять лицензий на разведку нефти и газа в арктической части Баренцева моря. По словам истцов, эти проекты угрожают климату и подрывают права молодых поколений.

Однако суд не нашёл оснований считать, что норвежские власти нарушили обязательства по защите прав человека.

Норвегия остаётся крупнейшим производителем нефти и газа в Западной Европе — ежедневно добывается около четырёх миллионов баррелей нефтяного эквивалента. Власти страны заявляют, что планируют продолжать разведку и экспорт углеводородов в ближайшие десятилетия, одновременно поддерживая международные усилия по сокращению выбросов.

По данным агентства Reuters, этот иск стал частью растущей волны судебных процессов, в которых граждане и экологические организации пытаются добиться от правительств соблюдения климатических обязательств.