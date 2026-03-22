Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

«Если у меня нет денег на дом, я не могу печь торты на продажу?!» Кондитер возмущена

tv3.lv 22 марта, 2026 10:21

Важно 0 комментариев

Арманда уже три года увлекается выпечкой тортов и пирожных. Сначала она готовила их только для семьи, но постепенно к ней стали обращаться с заказами и посторонние люди, и она решила зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе, но не тут-то было. О том, почему так получилось, рассказала программа "Без табу".

В ПВС Арманде, которая находится в отпуске по уходу за ребёнком и решила улучшить свою финансовую ситуацию, став надомницей, заявили, что для того, чтобы официально печь торты и пирожные у себя в квартире, нельзя использовать яйца, молоко и сливочное масло.

Арманда была шокирована таким заявлением: "Мне так и не смогли объяснить, чего ради такой запрет. Такие правила, и всё. Если бы я жила в [собственном] доме, мне можно было бы печь торты и пирожные, используя продукты животного происхождения. Но в квартире мне их готовить нельзя. Получается, если ты недостаточно богат, чтобы купить дом, тебе нельзя быть надомником и печь торты в квартире. Я не понимаю такого обоснования".

В ПВС подтвердили: такое производство в квартире недопустимо. Правила Кабмина, которые его запрещают, представляют собой прямой перевод регламента ЕС, никакие отступления не допускаются, но Арманда может использовать вместо яиц и молока альтернативные продукты.

Представитель ПВС Марис Эйклонс объясняет это так: "Основа идёт из регламента ЕС, в котором говорится о домах, используемых преимущественно в качестве жилья. В квартире можно заниматься производством тортов, но нужно использовать переработанные продукты животного происхождения. Если ты будешь печь торты с использованием сливочного масла и пастеризованного молока - пожалуйста. Яйца тоже можно заменить, например, яичным порошком. Сейчас выбор широкий, есть разные готовые кремы и желе. Мало кто использует свежие яйца - часто используют яичную массу и порошок".

Минземледелия, в свою очередь, заявляет, что ничего менять в правилах не собирается. Вот что сообщила старший эксперт отдела оборота продуктов питания, гигиены и качества Минземледелия Ирита Лаце: "В такой момент, может быть, мы говорим о паре яиц в бисквите для торта, но это не означает, что сосед, узнавший, что так можно, не пойдёт в ПВС регистрировать, например, переработку 400 кг мяса и копчение чесночной колбасы. Тогда уже будет нельзя это запретить. Необработанные продукты животного происхождения - это продукты повышенной опасности. Когда мы имеем дело с многоквартирным домом, речь идёт не только об обороте продовольствия, но и об инфраструктуре: вентиляции, канализации, утилизации отходов. Всё это - общее для всего дома, в котором много жильцов".

В результате Арманда решила пока зарегистрироваться как кондитер, пекущий веганские торты, но она не теряет надежды, что когда-нибудь у неё появится возможность печь обычные - с яйцами, молоком и сливочным маслом.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Важно

Важно

Важно

Важно 17:25

Важно 0 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать
Загрузка

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Важно 17:19

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать

Новости Латвии 17:06

Новости Латвии 0 комментариев

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Читать

Мир 16:58

Мир 0 комментариев

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Читать

Важно 16:44

Важно 0 комментариев

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

Читать

Выбор редакции 16:39

Выбор редакции 0 комментариев

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

Читать