«Если у меня нет денег на дом, я не могу печь торты на продажу?!» Кондитер возмущена

В ПВС Арманде, которая находится в отпуске по уходу за ребёнком и решила улучшить свою финансовую ситуацию, став надомницей, заявили, что для того, чтобы официально печь торты и пирожные у себя в квартире, нельзя использовать яйца, молоко и сливочное масло.

Арманда была шокирована таким заявлением: "Мне так и не смогли объяснить, чего ради такой запрет. Такие правила, и всё. Если бы я жила в [собственном] доме, мне можно было бы печь торты и пирожные, используя продукты животного происхождения. Но в квартире мне их готовить нельзя. Получается, если ты недостаточно богат, чтобы купить дом, тебе нельзя быть надомником и печь торты в квартире. Я не понимаю такого обоснования".

В ПВС подтвердили: такое производство в квартире недопустимо. Правила Кабмина, которые его запрещают, представляют собой прямой перевод регламента ЕС, никакие отступления не допускаются, но Арманда может использовать вместо яиц и молока альтернативные продукты.

Представитель ПВС Марис Эйклонс объясняет это так: "Основа идёт из регламента ЕС, в котором говорится о домах, используемых преимущественно в качестве жилья. В квартире можно заниматься производством тортов, но нужно использовать переработанные продукты животного происхождения. Если ты будешь печь торты с использованием сливочного масла и пастеризованного молока - пожалуйста. Яйца тоже можно заменить, например, яичным порошком. Сейчас выбор широкий, есть разные готовые кремы и желе. Мало кто использует свежие яйца - часто используют яичную массу и порошок".

Минземледелия, в свою очередь, заявляет, что ничего менять в правилах не собирается. Вот что сообщила старший эксперт отдела оборота продуктов питания, гигиены и качества Минземледелия Ирита Лаце: "В такой момент, может быть, мы говорим о паре яиц в бисквите для торта, но это не означает, что сосед, узнавший, что так можно, не пойдёт в ПВС регистрировать, например, переработку 400 кг мяса и копчение чесночной колбасы. Тогда уже будет нельзя это запретить. Необработанные продукты животного происхождения - это продукты повышенной опасности. Когда мы имеем дело с многоквартирным домом, речь идёт не только об обороте продовольствия, но и об инфраструктуре: вентиляции, канализации, утилизации отходов. Всё это - общее для всего дома, в котором много жильцов".

В результате Арманда решила пока зарегистрироваться как кондитер, пекущий веганские торты, но она не теряет надежды, что когда-нибудь у неё появится возможность печь обычные - с яйцами, молоком и сливочным маслом.