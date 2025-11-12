Если бы пауки решили объединиться, они могли бы закусить человечеством

По оценке биологов Мартина Нюффелера (Университет Базеля) и Клауса Биркхофера (Университет Лунда), все пауки Земли ежегодно съедают от 400 до 800 миллионов тонн добычи.

Для сравнения: общая масса человечества — около 350 миллионов тонн.

Вывод очевиден: если бы пауки вдруг решили устроить ужин без разбора, ресурсов у них хватило бы на всех нас.

Исследование, опубликованное в журнале The Science of Nature, впервые оценило вклад пауков в экосистему планеты. Учёные собрали данные о плотности популяций в разных биомах — от тропических лесов до арктических тундр — и рассчитали, сколько насекомых, мелких позвоночных и других беспозвоночных пауки поедают в год.

Самые прожорливые оказались обитатели тропиков: их аппетит в 10–20 раз выше, чем у северных сородичей.

Согласно подсчётам, на один квадратный метр леса приходится до 150 пауков, а средний вес съедаемой ими пищи за год сравним с биомассой всех китов планеты.

Учёные уточняют: большая часть добычи — насекомые, регулирующие баланс в природе. Без пауков мир бы утонул в мошках, комарах и гусеницах.

Так что пауки — не ужасающие монстры, а тихие санитарные армии планеты.

Хотя сама мысль о том, что их масса и аппетит сопоставимы с человеческими, остаётся, согласитесь, слегка тревожной.