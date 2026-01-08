Ещё один шпионил на Россию? Задержан подозреваемый

Как сообщалось, подозреваемый был задержан 27 августа прошлого года. Уголовный процесс в отношении него был начат 21 августа по статье о шпионаже.

В ходе расследования СГБ установила, что гражданин Латвии передавал российской разведке сведения о местонахождении и планировке различных военных объектов, а также о мерах безопасности. Среди этих объектов были и склады вооружения.

Также в ходе расследования было установлено, что задержанный предоставлял российской разведке информацию о строительстве новых военных объектов, обучении военнослужащих и присутствии военнослужащих других стран НАТО на конкретных военных объектах в Латвии, а также другие сведения, которые могли использоваться против интересов безопасности Латвии и других государств Балтийского региона.

СГБ установила, что разведывательная деятельность подозреваемого координировалась через "Telegram". Это же приложение использовалось для передачи разведывательной информации российской спецслужбе.

В отношении подозреваемого в качестве меры пресечения применен арест.