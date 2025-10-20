Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Ещё дороже: ЕС планирует повысить ставки акциза на сигареты (1)

© Lsm.lv 20 октября, 2025 09:30

Бизнес 1 комментариев

Цена пачки сигарет в будущем может только возрасти. Еврокомиссия планирует пересмотреть Директиву по акцизному налогу на табак и задумала увеличение его ставки на сигареты на 139%, на самокрутки — на 258%, и впервые планирует ввести высокие ставки акциза на электронные сигареты, нагреваемый табак и никотиновые подушечки (снюсы), сообщает rus.lsm.lv.

Хотя в табачной индустрии не устают напоминать, что повышение налогов на сигареты и другие табачные изделия приведёт лишь к росту нелегальных производств и контрабанды, в Евросоюзе хотят повысить налоги на сигареты. 15 стран-участниц призывают Еврокомиссию установить в пределах ЕС единые минимальные налоги на табачные изделия. Однако против этого выступают Италия, Греция и Румыния, где налоги на сигареты ниже.

«Табачные» налоги должны были измениться еще уже в 2022 году, но, учитывая высокую инфляцию, ЕК отложила эти новшества. Речь идёт также о налогообложении новых видов курительных продуктов.

«Давайте вместе признаем, что в табачной сфере у Европы — серьезная проблема. По данным Всемирной организациия здравоохранения, мы вновь на первом месте в мире по потреблению табака. Табак сегодня убивает каждого второго европейца. Особенно большая проблема — это вейпы, месть табачной индустрии [за ограничения], ведь они намеренно ориентированы на молодых, делая их восприимчивыми к этому конкретному продукту», — подчеркнул комиссар ЕК по климату и налогам Вопке Хукстра.

Повышая налоги на табак, ЕК хочет, чтобы часть этих средств поступала не в бюджеты стран-участниц, а непосредственно в общий бюджет ЕС. Учитывая, что потребности растут, а страны альянса не жаждут увеличивать свои взносы в общий бюджет, ЕК отчаянно ищет альтернативные источники дохода из числа так называемых собственных ресурсов. Акцизный налог — один из них. Президент Philip Morris International по европейскому региону Массимо Андолина прогнозирует, что цены на табак и никотиновые изделия в Европе вырастут с момента введения новых ставок, независимо от того, попадут ли сборы налога в бюджет ЕС или в бюджеты стран-участниц.  

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:55 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
В среду в Латвии усилится облачность и подует холодный ветер
Bitnews.lv 2 часа назад
Рига: бездомных сосчитают ночью
Sfera.lv 2 часа назад
«Если партнёр атакует, танец не получится» — Абу Мери о переговорах с медиками
Bitnews.lv 2 часа назад
Даугавпилс: за 3,5 млн. евро благоустроят городское озеро
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: Хосам, мы тебе не верим!
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
Sfera.lv 5 часов назад

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (1)

Важно 19:04

Важно 1 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать
Загрузка

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (1)

Спорт 18:52

Спорт 1 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (1)

Важно 18:49

Важно 1 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Читать

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам (1)

Важно 18:34

Важно 1 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Читать

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке (1)

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 1 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Читать

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании (1)

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 1 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Читать

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил (1)

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 1 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Читать