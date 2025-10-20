Хотя в табачной индустрии не устают напоминать, что повышение налогов на сигареты и другие табачные изделия приведёт лишь к росту нелегальных производств и контрабанды, в Евросоюзе хотят повысить налоги на сигареты. 15 стран-участниц призывают Еврокомиссию установить в пределах ЕС единые минимальные налоги на табачные изделия. Однако против этого выступают Италия, Греция и Румыния, где налоги на сигареты ниже.

«Табачные» налоги должны были измениться еще уже в 2022 году, но, учитывая высокую инфляцию, ЕК отложила эти новшества. Речь идёт также о налогообложении новых видов курительных продуктов.

«Давайте вместе признаем, что в табачной сфере у Европы — серьезная проблема. По данным Всемирной организациия здравоохранения, мы вновь на первом месте в мире по потреблению табака. Табак сегодня убивает каждого второго европейца. Особенно большая проблема — это вейпы, месть табачной индустрии [за ограничения], ведь они намеренно ориентированы на молодых, делая их восприимчивыми к этому конкретному продукту», — подчеркнул комиссар ЕК по климату и налогам Вопке Хукстра.

Повышая налоги на табак, ЕК хочет, чтобы часть этих средств поступала не в бюджеты стран-участниц, а непосредственно в общий бюджет ЕС. Учитывая, что потребности растут, а страны альянса не жаждут увеличивать свои взносы в общий бюджет, ЕК отчаянно ищет альтернативные источники дохода из числа так называемых собственных ресурсов. Акцизный налог — один из них. Президент Philip Morris International по европейскому региону Массимо Андолина прогнозирует, что цены на табак и никотиновые изделия в Европе вырастут с момента введения новых ставок, независимо от того, попадут ли сборы налога в бюджет ЕС или в бюджеты стран-участниц.