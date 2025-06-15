И это только зарплата самого вице-мэра, не считая сотрудников его бюро. Так что общие расходы, которые покроет самоуправление, будут зависеть от того, сколько этих сотрудников будет у третьего вице-мэра. У нынешних заместителей председателя Рижской думы дело обстоит так: у Линды Озолы в бюро всего два сотрудника, а у Эдварда Ратниекса их четверо. Зарплата сотрудников бюро на сайте думы не опубликована.

Как сообщается, коалиция, сформированная "Прогрессивными", Нацобъединением, "Новым единством" и Объединенным списком, договорилась о создании третьей должности вице-мэра в Рижской думе, при этом должность мэра займет кандидат от "Прогрессивных, а у остальных политических сил будет по вице-мэру от каждой из них.

Как информировал журналистов после встречи политических сил Виестурс Клейнбергс ("Прогрессивные"), достигнутое соглашение предусматривает, что "Прогрессивные" возглавят комитет по финансам и делам администрации и комитет по делам сообщения и транспорта.

Нацобъединение будет руководить комитетом по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции, комитетом по жилищам и окружающей среде, а также комитетом по собственности, "Новое единство" - комитетом по образованию и социальным вопросам, Объединенный список - комитетом по развитию.

На следующей неделе переговоры партий о совместной работе в думе продолжатся.