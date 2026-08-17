Вместе с тем власти Швеции по-прежнему будут разрешать въезд россиянам с небиометрическими паспортами, у которых уже есть действующая виза или вид на жительство в этой стране или других государствах ЕС или Шенгенской зоны, указывается в документе Еврокомиссии. Страны Бенилюкса такой возможности предоставлять не будут.
Число европейских стран, не признающих небиометрические паспорта РФ, возрастет до 15
Тем самым в ближайшее время небиометрические паспорта РФ не будут признавать уже 15 европейских стран. Ранее о таком решении объявили Франция, Германия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Румыния и Дания. Кроме того, такие правила действуют в Исландии, не входящей в ЕС, но являющейся членом Шенгенской зоны.
При этом правила в отдельных странах несколько различаются. В частности, Чехия по-прежнему признает небиометрические паспорта россиян младше 15 лет и участников программы поддержки гражданского общества.
Власти РФ уже на протяжении многих лет выдают два типа заграничных паспортов — биометрические сроком на 10 лет и старого образца — на 5 лет. Небиометрический паспорт оформить быстрее и дешевле. Страны ЕС указывали на риски подделки паспортов и невозможность надежной проверки личности их владельцев, а также деятельность российских спецслужб в Европе на фоне продолджающейся войны РФ против Украины.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.