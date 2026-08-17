При этом правила в отдельных странах несколько различаются. В частности, Чехия по-прежнему признает небиометрические паспорта россиян младше 15 лет и участников программы поддержки гражданского общества.

Власти РФ уже на протяжении многих лет выдают два типа заграничных паспортов — биометрические сроком на 10 лет и старого образца — на 5 лет. Небиометрический паспорт оформить быстрее и дешевле. Страны ЕС указывали на риски подделки паспортов и невозможность надежной проверки личности их владельцев, а также деятельность российских спецслужб в Европе на фоне продолджающейся войны РФ против Украины.