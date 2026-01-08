ЕС всерьез воспринял угрозы Трампа Дании и готов закрутить финансовые гайки

После захвата Николаса Мадуро в Европе поверили в правдоподобность притязаний Дональда Трампа на Гренландию и рассматривают разные сценарии - от компромисса до сдерживания, пишет Politico. А в интервью Euronews высокопоставленный евродепутат сообщил, что угрозы Белого дома в адрес Дании изменили условия для одобрения важнейшей торговой сделки между Брюсселем и Вашингтоном.

Берн Ланге (Германия/S&D), возглавляющий торговый комитет Европарламента, подтвердил, что "ситуация изменилась". "Мы проведем оценку и обсудим ее в комитете в конце января", - пообещал он.

Речь идет о проекте договора, подготовленного в прошлом году. В его рамках Еврокомиссия предлагает отмену пошлин на промышленные товары из США включая автомобили. Взамен Дональд Трамп сократит пошлины на европейские автомобили до 15 процентов.

По оценкам Ланге, сегодня будущее сделки, которую многие его коллеги по Европарламенту давно считали несбалансированной - под угрозой.

Euronews ознакомился с с письмом депутата от Дании Пера Клаузена, призывающее председателя парламента Роберту Метсолу и лидеров политических групп заморозить сделку, "пока США не прекратят предъявлять претензии к Гренландии". "Это будет просто гротескно, если ЕС решит вознаградить Трампа за угрозы и неуважение к международному праву, одобрив торговую сделку, которая выгодна Вашингтону и самому Трампу", - сказал Клаузен в интервью Euronews. - Если мы пойдем на это, ЕС перестанет быть серьезным игроком. Хуже того, лагерь Трампа увидит в этом признак слабости, и это еще больше подстегнет их".

Как стало известно Euronews, за сутки письмо подписали десятки евродепутатов из разных политических групп; ожидается, что его отправят Метсоле в начале следующей недели.

Гренландия - не единственный очаг напряженности в отношениях ЕС и США. Еврокомиссия добивается освобождения от американских пошлин товаров, содержащих сталь и алюминий, а также которых видов оборудования и медицинских изделий. Особое внимание Брюссель уделяет так называемым "производным" – расширяющемуся перечню продукции, на которую США распространили 50%-ные тарифы. "Это неприемлемо, - заявил Ланге. - Если США не пойдут на изменения, то это нарушит сделку, и я не буду выступать за тарифы 0% для США".