Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 8. Января Завтра: Gatis, Ivanda
Доступность

ЕС всерьез воспринял угрозы Трампа Дании и готов закрутить финансовые гайки

Euronews 8 января, 2026 16:59

Мир 0 комментариев

Глава торгового отдела Европарламента сообщил Euronews, что заявленная США цель тем или иным образом получить Гренландию, датскую территорию, меняет восприятие евродепутатами торговой сделки между ЕС и США. Некоторые хотят ее заморозить, сообщает Euronews.

После захвата Николаса Мадуро в Европе поверили в правдоподобность притязаний Дональда Трампа на Гренландию и рассматривают разные сценарии - от компромисса до сдерживания, пишет Politico. А в интервью Euronews высокопоставленный евродепутат сообщил, что угрозы Белого дома в адрес Дании изменили условия для одобрения важнейшей торговой сделки между Брюсселем и Вашингтоном.

Берн Ланге (Германия/S&D), возглавляющий торговый комитет Европарламента, подтвердил, что "ситуация изменилась". "Мы проведем оценку и обсудим ее в комитете в конце января", - пообещал он.

Речь идет о проекте договора, подготовленного в прошлом году. В его рамках Еврокомиссия предлагает отмену пошлин на промышленные товары из США включая автомобили. Взамен Дональд Трамп сократит пошлины на европейские автомобили до 15 процентов.

По оценкам Ланге, сегодня будущее сделки, которую многие его коллеги по Европарламенту давно считали несбалансированной - под угрозой.

Euronews ознакомился с с письмом депутата от Дании Пера Клаузена, призывающее председателя парламента Роберту Метсолу и лидеров политических групп заморозить сделку, "пока США не прекратят предъявлять претензии к Гренландии". "Это будет просто гротескно, если ЕС решит вознаградить Трампа за угрозы и неуважение к международному праву, одобрив торговую сделку, которая выгодна Вашингтону и самому Трампу", - сказал Клаузен в интервью Euronews. - Если мы пойдем на это, ЕС перестанет быть серьезным игроком. Хуже того, лагерь Трампа увидит в этом признак слабости, и это еще больше подстегнет их".

Как стало известно Euronews, за сутки письмо подписали десятки евродепутатов из разных политических групп; ожидается, что его отправят Метсоле в начале следующей недели.

Гренландия - не единственный очаг напряженности в отношениях ЕС и США. Еврокомиссия добивается освобождения от американских пошлин товаров, содержащих сталь и алюминий, а также которых видов оборудования и медицинских изделий. Особое внимание Брюссель уделяет так называемым "производным" – расширяющемуся перечню продукции, на которую США распространили 50%-ные тарифы. "Это неприемлемо, - заявил Ланге. - Если США не пойдут на изменения, то это нарушит сделку, и я не буду выступать за тарифы 0% для США".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

За протесты против россиян могут выгнать с трассы: федерация бобслея
Важно

За протесты против россиян могут выгнать с трассы: федерация бобслея

«Узаконенный грабеж!» Водителей просто загоняют в «ловушку» у светофора
Важно

«Узаконенный грабеж!» Водителей просто загоняют в «ловушку» у светофора

Оплатить до 31 января: CSDD рассылает владельцам машин «письма счастья»
Важно

Оплатить до 31 января: CSDD рассылает владельцам машин «письма счастья»

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова

Важно 19:36

Важно 0 комментариев

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

Читать
Загрузка

«Рижская консерва»: мост Rail Baltica через Даугаву заморожен на долгие годы

Важно 19:34

Важно 0 комментариев

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Читать

Все спят одинаково: у рептилий, птиц и млекопитающих нашли общий ритм сна

Животные 19:18

Животные 0 комментариев

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Читать

Не беспокойтесь: жителям взорванного дома не выставят счет за газ

Важно 18:54

Важно 0 комментариев

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Читать

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии

Выбор редакции 18:49

Выбор редакции 0 комментариев

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Читать

В больницах дефицит одного из самых ценных ресурсов: запас не бесконечный

Важно 18:44

Важно 0 комментариев

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

Читать

Трамп решился на «адские санкции» против России: «Путин продолжает убивать невинных»

Выбор редакции 18:36

Выбор редакции 0 комментариев

Президент США согласился поддержать инициативу о резком ужесточении антироссийских санкций, что может привести к одному из самых жестких экономических шагов Вашингтона за последние годы.

Президент США согласился поддержать инициативу о резком ужесточении антироссийских санкций, что может привести к одному из самых жестких экономических шагов Вашингтона за последние годы.

Читать