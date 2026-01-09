В больницы попадают целые семьи: гриппующих просят не разносить инфекцию

Инфектолог Рижской больницы им. Страдиня Уга Думпис говорит: «Тот, кто ходит на работу и принимает парацетамол или другие лекарства, во-первых, заражает других коллег. Во-вторых, у него гораздо выше риск получить осложнения. Это могут быть как пневмония, так и инфекции мочевыводящих путей, а также воспаление ушей. Нужно сидеть дома и не бежать на работу».

Уже сейчас в приемных отделениях больниц — наплыв пациентов с гриппом. Причем нередко привозят не одного, а сразу нескольких членов одной семьи.

«Ковид не научил больных людей самоизолироваться и провести дома четыре-пять дней, пока пациент очень заразен.

Даже непродолжительное пребывание рядом с больным пациентом может привести к заражению членов семьи. К нам привозят целые семьи. Муж с женой и бабушкой, все из одного домохозяйства», — рассказывает Алексей Вишняков, глава клиники неотложной помощи Рижской Восточной больницы.

По словам Думписа, отделение в больнице им. Страдиня переполнено, и число пациентов с гриппом в больнице не меняется уже две недели. «Трудно сказать, станет ли таких пациентов больше. Дети вернулись в школы, они придут домой и заразят родителей и бабушек с дедушками».

Сейчас положительный уже каждый пятый-шестой образец.

В этом году эпидемия гриппа началась раньше, чем в прошлом году. Людей из группы риска призывают вакцинироваться, чтобы течение болезни не было таким тяжелым.