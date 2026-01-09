Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В больницы попадают целые семьи: гриппующих просят не разносить инфекцию

9 января, 2026 11:38

Новости Латвии 0 комментариев

Эпидемия гриппа в самом разгаре. Врачи говорят, если вы заболели и чувствуете себя плохо, не геройствуйте — оставайтесь дома и не заражайте своих коллег и друзей. Если вы больны гриппом, но лекарства дают вам силы встать и идти, делать этого не следует, сообщает rus.lsm.lv.

Инфектолог Рижской больницы им. Страдиня Уга Думпис говорит: «Тот, кто ходит на работу и принимает парацетамол или другие лекарства, во-первых, заражает других коллег. Во-вторых, у него гораздо выше риск получить осложнения. Это могут быть как пневмония, так и инфекции мочевыводящих путей, а также воспаление ушей. Нужно сидеть дома и не бежать на работу».

Уже сейчас в приемных отделениях больниц — наплыв пациентов с гриппом. Причем нередко привозят не одного, а сразу нескольких членов одной семьи.

«Ковид не научил больных людей самоизолироваться и провести дома четыре-пять дней, пока пациент очень заразен.

Даже непродолжительное пребывание рядом с больным пациентом может привести к заражению членов семьи. К нам привозят целые семьи. Муж с женой и бабушкой, все из одного домохозяйства», — рассказывает Алексей Вишняков, глава клиники неотложной помощи Рижской Восточной больницы.

По словам Думписа, отделение в больнице им. Страдиня переполнено, и число пациентов с гриппом в больнице не меняется уже две недели. «Трудно сказать, станет ли таких пациентов больше. Дети вернулись в школы, они придут домой и заразят родителей и бабушек с дедушками».

Сейчас положительный уже каждый пятый-шестой образец. 

В этом году эпидемия гриппа началась раньше, чем в прошлом году.  Людей из группы риска призывают вакцинироваться, чтобы течение болезни не было таким тяжелым.

Напоил и изнасиловал девочку: в Земгале мужчина получил внушительный срок

Земгальский районный суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы и пяти годам пробационного надзора за изнасилование девочки-подростка, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Земгальский районный суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы и пяти годам пробационного надзора за изнасилование девочки-подростка, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Гренландию не сдадим! Страны НАТО хотят усилить своё присутствие в Арктике: Politico

Страны НАТО обратились к альянсу с просьбой усилить свое присутствие в Арктике после того, как США усилили угрозы захватить Гренландию, сообщили POLITICO три дипломата НАТО.

Страны НАТО обратились к альянсу с просьбой усилить свое присутствие в Арктике после того, как США усилили угрозы захватить Гренландию, сообщили POLITICO три дипломата НАТО.

Положительная статистика: в Латвии восстанавливается промышленность

В ноябре прошлого года промышленное производство в Латвии увеличилось на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.

В ноябре прошлого года промышленное производство в Латвии увеличилось на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.

Международный солнечный альянс и прочие Нью-Васюки: что это за организации, из которых Трамп вывел США?

Дональд Трамп объявил о выходе США из 66 международных организаций, проектов и инициатив, из которых почти половина – подразделения ООН. Почитав их названия поневоле возникает вопрос – чем они там занимаются и кто им платит зарплату за их трудовоую деятельность?

Дональд Трамп объявил о выходе США из 66 международных организаций, проектов и инициатив, из которых почти половина – подразделения ООН. Почитав их названия поневоле возникает вопрос – чем они там занимаются и кто им платит зарплату за их трудовоую деятельность?

И что тогда будет с лозунгом: «Хороший русский — мёртвый?» Розенвалдс о переобувании в латвийской политике

Политолог Кристиан Розенвалдс на YouTube канале "Акцент - о Латвии и не только", который запустили бывшие работники ЛР4 Ольга Князева и Евгений Антонов, - рассказал о возможном раскладе на политической арене грядущих выборов. По его мнению, всё может еще десять раз поменяться и вот почему:

Политолог Кристиан Розенвалдс на YouTube канале "Акцент - о Латвии и не только", который запустили бывшие работники ЛР4 Ольга Князева и Евгений Антонов, - рассказал о возможном раскладе на политической арене грядущих выборов. По его мнению, всё может еще десять раз поменяться и вот почему:

Витамины нужно принимать правильно — без перебора

Неправильный прием витаминов и пищевых добавок — одна из наиболее распространенных причин, почему пациенты не достигают ожидаемого улучшения здоровья или даже сталкиваются с различными побочными эффектами во время их приема. Чтобы снизить риски и повысить эффективность лечения, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, "Фармацевт 2025 года" Латвийской ассоциации фармацевтов Вера Кейша объясняет основные принципы правильного приема витаминов и минералов и их взаимодействие с другими лекарствами, а также рассказывает о наиболее распространенных ошибках, которые склонны допускать пациенты.

Неправильный прием витаминов и пищевых добавок — одна из наиболее распространенных причин, почему пациенты не достигают ожидаемого улучшения здоровья или даже сталкиваются с различными побочными эффектами во время их приема. Чтобы снизить риски и повысить эффективность лечения, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, "Фармацевт 2025 года" Латвийской ассоциации фармацевтов Вера Кейша объясняет основные принципы правильного приема витаминов и минералов и их взаимодействие с другими лекарствами, а также рассказывает о наиболее распространенных ошибках, которые склонны допускать пациенты.

Морозы крепче, снега больше: прогноз на новую неделю

В предстоящие выходные в Латвии временами будет идти снег, местами ожидаются сильные метели, а в первой половине следующей недели ветер утихнет и могут усилиться морозы, прогнозируют синоптики.

В предстоящие выходные в Латвии временами будет идти снег, местами ожидаются сильные метели, а в первой половине следующей недели ветер утихнет и могут усилиться морозы, прогнозируют синоптики.

