Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 9. Января Завтра: Aksels, Alta, Kaspars
Доступность

Детей же вполовину меньше: Даугавпилс сократит детсады

© LETA 9 января, 2026 11:49

Новости Латвии 0 комментариев

Учитывая демографические тенденции, Даугавпилсскому самоуправлению в ближайшее время предстоит пересмотреть сеть дошкольных образовательных учреждений.

В последние годы количество воспитанников в дошкольных учреждениях города значительно сократилось из-за снижения рождаемости. Данные Даугавпилсского управления образования, молодежи и спорта показывают, что за последние четыре учебных года количество детей в дошкольных учреждениях сократилось на 18,3%, или на 790.

В 2022/2023 учебном году дошкольные учреждения города посещали 4308 детей, в 2023/2024 учебном году их число уменьшилось на 6,7% и составило 4019, в 2024/2025 учебном году произошло дальнейшее уменьшение на 7,8% до 3705 детей. В текущем 2025/2026 учебном году общее число воспитанников дошкольных учреждений составляет 3518 человек, что на 5,1% меньше, чем год назад.

Данные Даугавпилсского городского отдела ЗАГС показывают, что в 2019 году в городе было зарегистрировано 662 новорожденных, но к 2025 году их число сократилось на 34,7%.

Анализируя показатели рождаемости, можно ожидать, что в ближайшие годы значительно сократится и число воспитанников городских дошкольных учреждений, сообщает самоуправление. На уменьшение числа воспитанников также влияет миграция населения в другие самоуправления и за границу.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

И что тогда будет с лозунгом: «Хороший русский — мёртвый?» Розенвалдс о переобувании в латвийской политике
Важно

И что тогда будет с лозунгом: «Хороший русский — мёртвый?» Розенвалдс о переобувании в латвийской политике

Тот прокремлевский, этот прокремлевский… А пролатвийские то вообще остались?
Важно

Тот прокремлевский, этот прокремлевский… А пролатвийские то вообще остались?

ВСУ: ракета, которой РФ ударила по Львову, двигалась со скоростью 13 тысяч км
Важно

ВСУ: ракета, которой РФ ударила по Львову, двигалась со скоростью 13 тысяч км

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Напоил и изнасиловал девочку: в Земгале мужчина получил внушительный срок

ЧП и криминал 12:32

ЧП и криминал 0 комментариев

Земгальский районный суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы и пяти годам пробационного надзора за изнасилование девочки-подростка, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Земгальский районный суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы и пяти годам пробационного надзора за изнасилование девочки-подростка, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Читать
Загрузка

Гренландию не сдадим! Страны НАТО хотят усилить своё присутствие в Арктике: Politico

Важно 12:21

Важно 0 комментариев

Страны НАТО обратились к альянсу с просьбой усилить свое присутствие в Арктике после того, как США усилили угрозы захватить Гренландию, сообщили POLITICO три дипломата НАТО.

Страны НАТО обратились к альянсу с просьбой усилить свое присутствие в Арктике после того, как США усилили угрозы захватить Гренландию, сообщили POLITICO три дипломата НАТО.

Читать

Положительная статистика: в Латвии восстанавливается промышленность

Новости Латвии 12:13

Новости Латвии 0 комментариев

В ноябре прошлого года промышленное производство в Латвии увеличилось на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.

В ноябре прошлого года промышленное производство в Латвии увеличилось на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.

Читать

Международный солнечный альянс и прочие Нью-Васюки: что это за организации, из которых Трамп вывел США?

Важно 12:09

Важно 0 комментариев

Дональд Трамп объявил о выходе США из 66 международных организаций, проектов и инициатив, из которых почти половина – подразделения ООН. Почитав их названия поневоле возникает вопрос – чем они там занимаются и кто им платит зарплату за их трудовоую деятельность?

Дональд Трамп объявил о выходе США из 66 международных организаций, проектов и инициатив, из которых почти половина – подразделения ООН. Почитав их названия поневоле возникает вопрос – чем они там занимаются и кто им платит зарплату за их трудовоую деятельность?

Читать

И что тогда будет с лозунгом: «Хороший русский — мёртвый?» Розенвалдс о переобувании в латвийской политике

Важно 12:01

Важно 0 комментариев

Политолог Кристиан Розенвалдс на YouTube канале "Акцент - о Латвии и не только", который запустили бывшие работники ЛР4 Ольга Князева и Евгений Антонов, - рассказал о возможном раскладе на политической арене грядущих выборов. По его мнению, всё может еще десять раз поменяться и вот почему:

Политолог Кристиан Розенвалдс на YouTube канале "Акцент - о Латвии и не только", который запустили бывшие работники ЛР4 Ольга Князева и Евгений Антонов, - рассказал о возможном раскладе на политической арене грядущих выборов. По его мнению, всё может еще десять раз поменяться и вот почему:

Читать

Витамины нужно принимать правильно — без перебора

Азбука здоровья 12:00

Азбука здоровья 0 комментариев

Неправильный прием витаминов и пищевых добавок — одна из наиболее распространенных причин, почему пациенты не достигают ожидаемого улучшения здоровья или даже сталкиваются с различными побочными эффектами во время их приема. Чтобы снизить риски и повысить эффективность лечения, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, "Фармацевт 2025 года" Латвийской ассоциации фармацевтов Вера Кейша объясняет основные принципы правильного приема витаминов и минералов и их взаимодействие с другими лекарствами, а также рассказывает о наиболее распространенных ошибках, которые склонны допускать пациенты.

Неправильный прием витаминов и пищевых добавок — одна из наиболее распространенных причин, почему пациенты не достигают ожидаемого улучшения здоровья или даже сталкиваются с различными побочными эффектами во время их приема. Чтобы снизить риски и повысить эффективность лечения, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, "Фармацевт 2025 года" Латвийской ассоциации фармацевтов Вера Кейша объясняет основные принципы правильного приема витаминов и минералов и их взаимодействие с другими лекарствами, а также рассказывает о наиболее распространенных ошибках, которые склонны допускать пациенты.

Читать

Морозы крепче, снега больше: прогноз на новую неделю

Важно 12:00

Важно 0 комментариев

В предстоящие выходные в Латвии временами будет идти снег, местами ожидаются сильные метели, а в первой половине следующей недели ветер утихнет и могут усилиться морозы, прогнозируют синоптики.

В предстоящие выходные в Латвии временами будет идти снег, местами ожидаются сильные метели, а в первой половине следующей недели ветер утихнет и могут усилиться морозы, прогнозируют синоптики.

Читать