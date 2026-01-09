«Страна Мандариния» для детей из детских домов и кризисных центров

«Страна Мандариния» существует уже 13 лет, и никто прежде не пытался собрать так много детей и дать всем возможность ощутить чудо Рождества.

Часть мероприятий проходили в Риге, но в последние годы организаторы «Страны Мандаринии» также едут к тем, кто по причинам финансовых трудностей или здоровья не может добраться до Риги.

Рождественские мероприятия прошли в Резекне, Даугавпилсе и Лиепае. В этом году в празднике приняло участие 370 детей из детских домов, кризисных и социальных центров.

Мероприятия проходили с 26 ноября по 7 января при поддержке European Solidarity Corps. Это целиком волонтерский проект и его главная миссия – дать возможность всем небезразличным приобщиться к духу Рождества и помочь нуждающимся, а также подарить новогоднюю сказку детям, которым так важно почувствовать заботу, внимание и атмосферу праздника.

Проект проходит с 2013 года, и декабрь — самое лучшее время, чтобы поделиться светом и теплом с детьми из детских домов, кризисных центров, малоимущих семей и семей беженцев. В общей сложности за эти годы в праздниках приняли участие почти 3000 детей.

В этом году вместе с командой «Альтернативной реальности» работали 10 международных волонтёров из Армении, Кипра, Италии и Польши, а также более 40 участников из Латвии — в возрасте от 11 до 50 лет. Все они были объединены одной целью: создать пространство, где каждый ребёнок чувствовал себя нужным и важным.