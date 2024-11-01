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ЕС открыл штрафную процедуру против интернет-магазина Temu

© Deutsche Welle 1 ноября, 2024 17:56

Новости Латвии 0 комментариев

Еврокомиссия подозревает китайский онлайн-сервис Temu в нарушении закона ЕС о цифровых услугах. В Брюсселе предполагают, что на платформе продается контрафактная и опасная продукция.

Европейская комиссия открыла штрафную процедуру в отношении китайского гиганта онлайн-торговли Temu. В Брюсселе подозревают компанию, продающую дешевые товары в интернете, в нарушении закона ЕС о цифровых услугах. Среди прочего речь идет о торговле контрафактной и опасной продукцией, заявило ведомство в четверг, 31 октября.

В ходе разбирательства будет, в частности, изучено оформление интернет-страницы Temu. Ее критики считают, что она создана таким образом, чтобы вызывать у покупателей зависимость и провоцировать их на незапланированные траты.

В Брюсселе призывают обеспечить соответствие стандартам ЕС

Заместитель председателя Еврокомиссии Маргрете Вестагер призвала китайскую компанию обеспечить соответствие продаваемой продукции стандартам ЕС и отсутствие вреда для потребителей. Министерство экономики ФРГ, а также ассоциации защиты прав потребителей также выступают за принятие более жестких мер в отношении Temu и других интернет-магазинов, продающих дешевую продукцию, в том числе, Shein.

В свою очередь Temu заявила о готовности сотрудничать с властями Евросоюза. Целью компании является "безопасный и заслуживающий доверия рынок для потребителей", подчеркнули в заявлении.

Закон о цифровых услугах вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. Среди прочего он обязывает интернет-компании бороться с расизмом, продажей наркотиков и контрафактной продукции, распространением детской порнографии и дезинформации. Если нарушение закона будет доказано, Еврокомиссия может наложить штраф до 6 процентов глобального торгового оборота за год.

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Важно 20:33

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Для настроения 20:24

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Используя старинный метод, в районе Эргли предприятие Latvijas valsts meži (LVM) строит необычную лесную дорогу. Это будет дорога из брёвен. Такой метод был выбран потому, что путь проходит через участки с торфяным слоем глубиной почти пять метров, что делает строительство других типов дорог невозможным. Строители говорят, что это тяжелая, но интересная работа, ведь такие решения встречаются редко, сообщает Латвийское телевидение.

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Важно 20:16

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Бизнес 0 комментариев

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