Ему требуется покой: резкий ответ Хелманиса на пожелание беречь здоровье

В опубликованной 9 октября записи Клявиня отметила, что «беспокоится о здоровье новоизбранного мэра» и подчеркнула, что с момента его вступления в должность лично с ним не встречалась. Она сослалась на опубликованную в СМИ информацию о том, что после контузии Хелманис по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем, которые якобы мешают ему выполнять служебные обязанности.

«Я не медик, но доступная информация о последствиях этой травмы свидетельствует, что лечение требует максимально возможного покоя, а в зависимости от тяжести — нескольких дней или недель постельного режима. Наблюдая за активностью Хелманиса в социальных сетях, можно заключить, что он не соблюдает постельный режим, и, безусловно, ему не обеспечен покой. Поскольку в последние дни его публикации в социальных сетях направлены преимущественно против меня, я призываю господина Хелманиса беречь здоровье и отдохнуть», — написала Клявиня.

Она также обратилась к близким мэра с просьбой «позаботиться о здоровье Хелманиса и следить за тем, чтобы он соблюдал рекомендации врачей», в завершение пожелав ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе.

Хелманис резко отреагировал на эту запись, обвинив Клявиню в нарушении этических норм и вмешательстве в личную жизнь.

«Состояние здоровья другого человека обсуждают либо врачи, либо дегенераты. Кто есть кто — определяет наличие диплома врача», — заявил Хелманис.

В ответ Клявиня отметила, что «длительное отсутствие председателя думы, не исполняющего обязанности по состоянию здоровья, и его неадекватная публичная коммуникация — это вопрос компетенции депутатов думы как работодателей мэра. Депутаты предоставляют ему полномочия и оценивают их исполнение, а также причины их неисполнения».