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Электрошок: почти 30 тыс. латвийцев сменили поставщика электроэнергии

Редакция PRESS 23 июля, 2025 07:43

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В первой половине 2025 года в Латвии потребители поменяли поставщика электроэнергии 29 819 раз, что на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в свежем обзоре оператора распределительных сетей «Sadales tīkls».

За шесть месяцев количество заявок на смену поставщика увеличилось примерно на 1800 случаев по сравнению с первой половиной 2024 года. Однако в компании отмечают, что в целом активность клиентов по смене электропоставщиков остаётся умеренной, а основная динамика была зафиксирована в начале года. Например, в феврале этот показатель оказался самым низким за последние годы.

Специалисты объясняют такую тенденцию стабилизацией ситуации на рынке и уменьшением колебаний цен на электроэнергию. Изменения за полугодие признаны незначительными, и эксперты ожидают сохранения спокойной динамики.

Для справки: в 2024 году оборот «Sadales tīkls» составил 371,8 млн евро, прибыль — 28,3 млн евро. Компания входит в государственный концерн «Latvenergo» и отвечает за эксплуатацию, модернизацию и развитие распределительных электросетей в Латвии.

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