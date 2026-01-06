Электричество в Латвии подорожало на 40%: что случилось?

В Литве цена электроэнергии составила 69,36 евро за МВт/ч, что на 32% больше, чем неделю назад, а в Эстонии - 73,49 евро за МВт/ч, что больше на 63%.

На минувшей неделе оптовые цены на электроэнергию в регионе стран Скандинавии и странах Балтии существенно выросли из-за резкого роста потребления электроэнергии. Увеличению спроса способствовало похолодание, а рост выработки ветряных электростанций оказался недостаточным, чтобы компенсировать повышенное потребление и ограничить рост цен.

Стоимость системы "Nord Pool" увеличилась до 63,4 евро за мегаватт-час, что на 65% больше, чем на предыдущей неделе.

Выработка ветряных станций "Nord Pool" в регионе увеличилась на 7%, а в странах Балтии - на 32% по сравнению с предыдущей неделей. Тем временем в Скандинавии доступность атомных электростанций за минувшую неделю увеличилась на 3%, достигнув уровня 94%.

Потребление электроэнергии в регионе "Nord Pool" составило 10 133 гигаватт-часа (ГВт/ч), а объемы производства электроэнергии - 10 757 ГВт/ч.

Общее потребление электроэнергии в Балтии увеличилось на 7% и достигло 582 ГВт/ч. Объем потребленной в Латвии электроэнергии был на 2% выше, чем неделей ранее, - 141 ГВт/ч. В Эстонии потребление за неделю выросло на 12% до 190 ГВт/ч, в Литве - на 7% до 251 ГВт/ч.

Выработка электроэнергии в странах Балтии увеличилась на 5%: всего было произведено 380 ГВт/ч. В Латвии выработка электроэнергии была на 14% ниже по сравнению с предыдущей неделей - 85 ГВт/ч. В Эстонии выработка сократилась на 14% - было произведено 65 ГВт/ч. В то же время в Литве производство электроэнергии выросло на 24% до 230 ГВт/ч.

На минувшей неделе объем выработки против потребления в Латвии составил 60%, в Эстонии - 34%, а в Литве - 91%. В странах Балтии произведено 65% от объема потребляемой в регионе электроэнергии.