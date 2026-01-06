Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 6. Января Завтра: Arnita, Spulga
Доступность

Электричество в Латвии подорожало на 40%: что случилось?

© LETA 6 января, 2026 13:27

Новости Латвии 0 комментариев

Средняя рыночная цена электроэнергии на прошлой неделе в Латвии увеличилась на 40% и составила 73,65 евро за мегаватт-час (МВт/ч), сообщили в АО "Latvenergo".

В Литве цена электроэнергии составила 69,36 евро за МВт/ч, что на 32% больше, чем неделю назад, а в Эстонии - 73,49 евро за МВт/ч, что больше на 63%.

На минувшей неделе оптовые цены на электроэнергию в регионе стран Скандинавии и странах Балтии существенно выросли из-за резкого роста потребления электроэнергии. Увеличению спроса способствовало похолодание, а рост выработки ветряных электростанций оказался недостаточным, чтобы компенсировать повышенное потребление и ограничить рост цен.

Стоимость системы "Nord Pool" увеличилась до 63,4 евро за мегаватт-час, что на 65% больше, чем на предыдущей неделе.

Выработка ветряных станций "Nord Pool" в регионе увеличилась на 7%, а в странах Балтии - на 32% по сравнению с предыдущей неделей. Тем временем в Скандинавии доступность атомных электростанций за минувшую неделю увеличилась на 3%, достигнув уровня 94%.

Потребление электроэнергии в регионе "Nord Pool" составило 10 133 гигаватт-часа (ГВт/ч), а объемы производства электроэнергии - 10 757 ГВт/ч.

Общее потребление электроэнергии в Балтии увеличилось на 7% и достигло 582 ГВт/ч. Объем потребленной в Латвии электроэнергии был на 2% выше, чем неделей ранее, - 141 ГВт/ч. В Эстонии потребление за неделю выросло на 12% до 190 ГВт/ч, в Литве - на 7% до 251 ГВт/ч.

Выработка электроэнергии в странах Балтии увеличилась на 5%: всего было произведено 380 ГВт/ч. В Латвии выработка электроэнергии была на 14% ниже по сравнению с предыдущей неделей - 85 ГВт/ч. В Эстонии выработка сократилась на 14% - было произведено 65 ГВт/ч. В то же время в Литве производство электроэнергии выросло на 24% до 230 ГВт/ч.

На минувшей неделе объем выработки против потребления в Латвии составил 60%, в Эстонии - 34%, а в Литве - 91%. В странах Балтии произведено 65% от объема потребляемой в регионе электроэнергии.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Мы не хотим гетто»: рейды Ратниекса ловят мигрантов под мостами и в лесу
Важно

«Мы не хотим гетто»: рейды Ратниекса ловят мигрантов под мостами и в лесу

Плата за жилье резко подорожает: добавится обязательная страховка
Важно

Плата за жилье резко подорожает: добавится обязательная страховка

Отмечали новоселье и тут взрыв: девушка купила квартиру на Баускас прямо перед трагедией
Важно

Отмечали новоселье и тут взрыв: девушка купила квартиру на Баускас прямо перед трагедией

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Хорошо там, где нас нет: люди делятся причинами навсегда уехать из Латвии

Важно 17:40

Важно 0 комментариев

Сегодня очень многие люди ежегодно уезжают из Латвии в поисках лучшей жизни. У каждого отъезда свои причины, но чаще всего это поиски более хорошей работы. По данным Министерства иностранных дел, в разных странах сейчас находятся более 420 000 представителей латвийской диаспоры. Означает ли то, что это число по-прежнему так велико, что их жизнь там лучше?

Сегодня очень многие люди ежегодно уезжают из Латвии в поисках лучшей жизни. У каждого отъезда свои причины, но чаще всего это поиски более хорошей работы. По данным Министерства иностранных дел, в разных странах сейчас находятся более 420 000 представителей латвийской диаспоры. Означает ли то, что это число по-прежнему так велико, что их жизнь там лучше?

Читать
Загрузка

Сжигать калории без спорта и уколов? Учёные нашли безопасный способ «разогнать» клетки

Азбука здоровья 17:38

Азбука здоровья 0 комментариев

Учёные заявили о потенциальном прорыве в борьбе с ожирением: они нашли способ заставить клетки сжигать больше калорий, не разрушая организм. Речь идёт не о диете и не о тренировках, а о тонкой настройке работы митохондрий — «энергостанций» внутри клеток.

Учёные заявили о потенциальном прорыве в борьбе с ожирением: они нашли способ заставить клетки сжигать больше калорий, не разрушая организм. Речь идёт не о диете и не о тренировках, а о тонкой настройке работы митохондрий — «энергостанций» внутри клеток.

Читать

Праздники закончились? Рижанам предлагают бесплатно вывезти ёлки

Новости Латвии 17:36

Новости Латвии 0 комментариев

Жители Риги и в этом году могут бесплатно избавиться от рождественских елок — без вреда для окружающей среды. Вывоз елок производится в разных районах города, сообщает Рижская дума.

Жители Риги и в этом году могут бесплатно избавиться от рождественских елок — без вреда для окружающей среды. Вывоз елок производится в разных районах города, сообщает Рижская дума.

Читать

Достала из сумки нож и утверждала, что не выдержит: шокирующий случай в рижском автобусе

Важно 17:31

Важно 0 комментариев

В понедельник в рижском 24-ом автобусе, следовавшем в сторону центра, около двух часов дня, то есть в то время, когда в транспорте домой со школы как раз возвращались дети, некая женщина устроила дебош и достала нож.

В понедельник в рижском 24-ом автобусе, следовавшем в сторону центра, около двух часов дня, то есть в то время, когда в транспорте домой со школы как раз возвращались дети, некая женщина устроила дебош и достала нож.

Читать

На стройке вокзала Rail Baltica рухнула конструкция: пострадал рабочий

Важно 17:24

Важно 0 комментариев

Государственная полиция начала ведомственную проверку по факту полученной производственной травмы на строительном объекте «Rail Baltica» на территории Рижского центрального железнодорожного вокзала, выяснило агентство LETA.

Государственная полиция начала ведомственную проверку по факту полученной производственной травмы на строительном объекте «Rail Baltica» на территории Рижского центрального железнодорожного вокзала, выяснило агентство LETA.

Читать

Рига — пройдённый этап: Стакис метит в премьеры

Новости Латвии 17:19

Новости Латвии 0 комментариев

Депутат Европарламента Мартиньш Стакис («Прогрессивные») допускает, что может участвовать в выборах в Сейм, которые пройдут в этом году, и стать ведущим кандидатом партии на пост премьер-министра. Об этом он заявил во вторник в программе «900 секунд», подчеркнув, что окончательных решений внутри партии пока нет.

Депутат Европарламента Мартиньш Стакис («Прогрессивные») допускает, что может участвовать в выборах в Сейм, которые пройдут в этом году, и стать ведущим кандидатом партии на пост премьер-министра. Об этом он заявил во вторник в программе «900 секунд», подчеркнув, что окончательных решений внутри партии пока нет.

Читать

Мэр Огре до сих пор не подал запрос на допуск к гостайне: СГБ

Новости Латвии 17:09

Новости Латвии 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) все еще рассматривает соответствие 25 должностных лиц самоуправлений для работы с государственной тайной, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

Служба государственной безопасности (СГБ) все еще рассматривает соответствие 25 должностных лиц самоуправлений для работы с государственной тайной, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

Читать