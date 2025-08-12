Экспорт Латвии в Россию вырос на 7,2% в июне — ЦСУ

Импорт из России, напротив, резко снизился — на 86,4%, до 4,7 млн евро. Падение связано в первую очередь с сокращением закупок продукции пищевой промышленности и минеральных продуктов.

Экспорт в Беларусь сократился на 30,2%, до 8,9 млн евро, в основном из-за снижения поставок пластмасс, каучука и изделий из них. Импорт из Беларуси упал на 56,3%, до 8,2 млн евро, главным образом из-за падения закупок жиров и масел.

Поставки товаров в Украину сократились наполовину — на 50,4%, до 14,9 млн евро, из-за уменьшения экспорта механизмов и электрооборудования. Импорт из Украины снизился на 5,5%, до 21,7 млн евро, в том числе из-за падения закупок химической продукции.

В целом за первые шесть месяцев 2025 года Латвия увеличила экспорт на 3,9% — до 9,72 млрд евро, а импорт — на 7,9%, до 11,34 млрд евро. Общий оборот внешней торговли достиг 21,06 млрд евро, что на 6% больше, чем годом ранее.