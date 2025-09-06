Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Эксперты успокаивают: газа на зиму хватит всем

tv3.lv 6 сентября, 2025 13:15

Новости Латвии 0 комментариев

Как сообщает портал TV3 Ziņas, российский концерн "Газпром" на уходящей неделе распространил сообщения о том, что Европе, включая Латвию, придётся мёрзнуть, если зима будет холодной. Латвийские должностные лица называют это саморекламой "Газпрома". Хотя хранилище в Инчукалнсе на данный момент заполнено наполовину, волнения по поводу отопительного сезона беспочвенны, уверяют они.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер публично заявил на этой неделе, что в случае холодной погоды на европейском континенте может не хватить газа, поскольку хранилища, по его словам, сейчас не наполняются так же хорошо, как и в предыдущие годы, а хранилище в Инчукалнсе вообще заполнено только до половины.

Согласно официальным данным, в европейском масштабе газохранилища в конце августа были заполнены на 76%, а год назад соответствующий показатель действительно составлял более 90%.

Как поясняют латвийские специалисты, в предыдущие годы ситуация на рынке была более тревожной. Сейчас роль России сократилась, поставки идут из разных источников, и в Европе хранилища вообще играют меньшую роль, чем исторически сложилось в Латвии. Там они служат для закрытия пиков потребления и, по сути, для спекуляции ценами. Их заполнение носит скорее коммерческий характер, чем связано с безопасностью снабжения.

Исполнительный директор Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Янис Микелсонс успокаивает: "Сейчас нет каких-либо опасений по поводу доступности газа на глобальных рынках сжиженного газа. Тенденции прогнозов цен на газ тоже показывают, что ситуация достаточно стабильна".

Хранилище в Инчукалнсе действительно заполнено чуть больше, чем на половину, а в прошлом сентябре было примерно на 75%. В любом случае объём, который коммерсанты закачали туда на данный момент, уже превышает потребление Латвии за весь год.

Председатель правления предприятия по транспортировке газа Conexus Baltic Grid Улдис Барисс поясняет: "У нас в Инчукалнсе хранятся и резервы безопасности стран Балтии в достаточно большом объёме. С точки зрения безопасности, по-моему, можем очень спокойно смотреть на ожидаемую зиму".

Почему же в этом году закачано меньше? Эксперты объясняют это разными причинами: сокращается потребление в регионе, весной уже был большой остаток от предыдущего сезона, а это означает, что предприятиям пришлось платить за хранение газа, поскольку не было возможности его реализовать.

Кроме того, сейчас стало больше возможностей поставлять этот ресурс - не только через терминал в Клайпеде, но и из Финляндии и через литовско-польское соединение, и обеспечивать газоснабжение, так сказать, "напрямую", а не сначала отправить газ на хранение и потом выкачивать. Так что заявления "Газпрома", как утверждают эксперты, безосновательны.

Микелсонс вообще сравнивает их с рекламой: "Это такой текст, рекламирующий продажи, в котором добытчики газа и торговцы пытаются прорекламировать, чтобы торопились заключать сделки, что-то покупать. Если газ непосредственно недоступен там, где сейчас перекрыта поставка по трубопроводам, возможно, каким-то образом это можно сделать через поставки сжиженного газа. Так что я это скорее воспринимаю как такой рекламный текст торговцев газом".

Кроме того, хозяева газохранилища в Инчукалнсе напоминают, что сейчас возможно закачивание, условно говоря, и в несезон, то есть когда холодные месяцы года уже начались.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:45 12.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Суббота в Латвии: солнце сквозь дождевые облака
Bitnews.lv 7 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 7 часов назад
Как обязательный призыв женщин сочетается с выходными по случаю менструации?
Bitnews.lv 8 часов назад
Погода: возможны грозы
Sfera.lv 8 часов назад
Нидерланды: горожане-патриоты
Sfera.lv 8 часов назад
Конгресс США сохранил финансирование обороны Балтии
Bitnews.lv 9 часов назад
Рига: требуются коты-крысоловы
Sfera.lv 9 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать