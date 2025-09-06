Эксперты успокаивают: газа на зиму хватит всем

Глава "Газпрома" Алексей Миллер публично заявил на этой неделе, что в случае холодной погоды на европейском континенте может не хватить газа, поскольку хранилища, по его словам, сейчас не наполняются так же хорошо, как и в предыдущие годы, а хранилище в Инчукалнсе вообще заполнено только до половины.

Согласно официальным данным, в европейском масштабе газохранилища в конце августа были заполнены на 76%, а год назад соответствующий показатель действительно составлял более 90%.

Как поясняют латвийские специалисты, в предыдущие годы ситуация на рынке была более тревожной. Сейчас роль России сократилась, поставки идут из разных источников, и в Европе хранилища вообще играют меньшую роль, чем исторически сложилось в Латвии. Там они служат для закрытия пиков потребления и, по сути, для спекуляции ценами. Их заполнение носит скорее коммерческий характер, чем связано с безопасностью снабжения.

Исполнительный директор Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Янис Микелсонс успокаивает: "Сейчас нет каких-либо опасений по поводу доступности газа на глобальных рынках сжиженного газа. Тенденции прогнозов цен на газ тоже показывают, что ситуация достаточно стабильна".

Хранилище в Инчукалнсе действительно заполнено чуть больше, чем на половину, а в прошлом сентябре было примерно на 75%. В любом случае объём, который коммерсанты закачали туда на данный момент, уже превышает потребление Латвии за весь год.

Председатель правления предприятия по транспортировке газа Conexus Baltic Grid Улдис Барисс поясняет: "У нас в Инчукалнсе хранятся и резервы безопасности стран Балтии в достаточно большом объёме. С точки зрения безопасности, по-моему, можем очень спокойно смотреть на ожидаемую зиму".

Почему же в этом году закачано меньше? Эксперты объясняют это разными причинами: сокращается потребление в регионе, весной уже был большой остаток от предыдущего сезона, а это означает, что предприятиям пришлось платить за хранение газа, поскольку не было возможности его реализовать.

Кроме того, сейчас стало больше возможностей поставлять этот ресурс - не только через терминал в Клайпеде, но и из Финляндии и через литовско-польское соединение, и обеспечивать газоснабжение, так сказать, "напрямую", а не сначала отправить газ на хранение и потом выкачивать. Так что заявления "Газпрома", как утверждают эксперты, безосновательны.

Микелсонс вообще сравнивает их с рекламой: "Это такой текст, рекламирующий продажи, в котором добытчики газа и торговцы пытаются прорекламировать, чтобы торопились заключать сделки, что-то покупать. Если газ непосредственно недоступен там, где сейчас перекрыта поставка по трубопроводам, возможно, каким-то образом это можно сделать через поставки сжиженного газа. Так что я это скорее воспринимаю как такой рекламный текст торговцев газом".

Кроме того, хозяева газохранилища в Инчукалнсе напоминают, что сейчас возможно закачивание, условно говоря, и в несезон, то есть когда холодные месяцы года уже начались.