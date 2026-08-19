Главный экономист SEB banka Дайнис Гашпуйтис считает, что непосредственная угроза банкротства несколько отступила, однако дальнейшая жизнеспособность airBaltic остается под большим вопросом.
«Возможность продолжить работу сохраняется, но и она все еще под очень большим вопросом», — заявил он TV3 Ziņas.
По оценке Гашпуйтиса, нынешние решения лишь облегчили ситуацию с денежным потоком. Для того чтобы airBaltic стала привлекательнее для возможного стратегического инвестора, может потребоваться дополнительная государственная поддержка.
Еще скептичнее перспективы оценивает инвестиционный банкир Гиртс Рунгайнис, участвовавший в реструктуризации airBaltic около 15 лет назад. Он сомневается, что найдется инвестор, готовый просто прийти и решить накопившиеся проблемы авиакомпании.
«Моя догадка — никто. Если кто-то придет решать наши проблемы, потому что мы сами не смогли сделать это достаточно гибко и разумно, нам придется за это платить. И платить больше, чем мы платим за airBaltic сейчас», — сказал Рунгайнис.
Он также предупреждает, что сокращение компании само по себе опасно: первыми нередко уходят наиболее востребованные сотрудники, а вернуть предприятие к росту после начала «негативной спирали» бывает сложно.
При этом Рунгайнис считает потерю национальной авиакомпании серьезным ударом для экономики Латвии. Поэтому главный вопрос теперь не в том, нужна ли airBaltic стране, а в том, сколько государству придется заплатить за ее сохранение.
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