Еще скептичнее перспективы оценивает инвестиционный банкир Гиртс Рунгайнис, участвовавший в реструктуризации airBaltic около 15 лет назад. Он сомневается, что найдется инвестор, готовый просто прийти и решить накопившиеся проблемы авиакомпании.

«Моя догадка — никто. Если кто-то придет решать наши проблемы, потому что мы сами не смогли сделать это достаточно гибко и разумно, нам придется за это платить. И платить больше, чем мы платим за airBaltic сейчас», — сказал Рунгайнис.

Он также предупреждает, что сокращение компании само по себе опасно: первыми нередко уходят наиболее востребованные сотрудники, а вернуть предприятие к росту после начала «негативной спирали» бывает сложно.