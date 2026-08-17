Объясняем: две вещи, которые особенно важно не перепутать. Кредиторы сегодня не одобрили весь план спасения airBaltic. И государство не подписало чек на следующие 30 млн евро. Пока одобрена лишь часть конструкции, позволяющая компании продолжать работу и переговоры. Поэтому заголовок «кредиторы поддержали план airBaltic, государство даст еще 30 миллионов» будет несколько преждевременным.

3. Читаем: «Сегодня решался вопрос не только об отдельных финансовых условиях, но и о том, сможет ли airBaltic продолжать существовать в нынешнем виде».

Объясняем: а вот это уже гораздо интереснее. Премьер фактически признает: речь идет не о том, как немного подправить финансовые показатели компании. Обсуждается вопрос, сможет ли нынешняя airBaltic вообще сохраниться в нынешней конструкции. То есть масштаб проблемы — не «где найти деньги на очередной платеж», а «какой будет компания после всей этой операции».

4. Читаем: «Решался вопрос о том, останется ли государство контролирующим собственником компании».

Объясняем: вот второй главный вопрос. Государству предстоит решить, насколько сильно оно хочет сохранить контроль над airBaltic. Если хочет — придется участвовать в спасении компании деньгами вместе с другими инвесторами. Если не хочет платить — придется смириться с тем, что государственная доля уменьшится и контроль может уйти к кредиторам или новым акционерам.

Иными словами: контроль над airBaltic теперь имеет вполне конкретную цену.

5. Читаем: «Информация о том, что государство уже согласилось на новый заем в размере 30 млн евро, не вполне корректна».

Объясняем: 30 млн пока никто не дал. Правительство лишь хочет получить у Сейма разрешение участвовать в дальнейшем финансировании airBaltic. То есть между фразами «правительство готово вложить до 30 млн» и «airBaltic получит от государства еще 30 млн» пока стоит Сейм.

И, судя по словам премьера, еще несколько условий.

6. Читаем: «Сейму предстоит принять решение о дальнейшем статусе принадлежащих государству облигаций airBaltic на сумму 50 млн евро, в том числе о возможном изменении графика платежей или капитализации государственного требования».

Объясняем: у государства уже есть 50 млн евро, вложенных в облигации airBaltic. Теперь надо решить, что делать с этим долгом. Один вариант — ждать возврата денег по измененному графику. Другой — превратить государственное требование в капитал компании. Совсем просто: airBaltic должна государству деньги, но вместо возврата части денег государство может получить еще большую долю в airBaltic. То есть налогоплательщик из кредитора превращается в еще более крупного совладельца должника.

7. Читаем: «Если Латвия хочет сохранить существенное участие в компании и влияние на нее, государство должно быть готово участвовать в финансировании вместе с частными кредиторами и инвесторами».

Объясняем: бесплатно сохранить контроль уже не получится. Хотим оставаться главным хозяином airBaltic — придется снова вкладывать деньги.

Но Кулбергс ставит важное условие: не в одиночку. Частные кредиторы и инвесторы тоже должны достать кошельки. Государство больше не хочет быть тем участником застолья, которому в конце приносят весь счет.

8. Читаем: «Если частные кредиторы и инвесторы не готовы вкладывать свои средства, нет оснований перекладывать все риски на латвийских налогоплательщиков».

Объясняем: пожалуй, самая политически важная фраза премьера. Перевод простой: если профессиональные инвесторы считают, что вкладывать собственные деньги в airBaltic слишком рискованно, почему этот риск должен брать на себя бюджет Латвии?

Иными словами, правительство хочет увидеть частные деньги прежде, чем добавлять государственные. Это уже несколько отличается от старой модели: airBaltic приходит с проблемой — государство приходит с деньгами.

9. Читаем: «Второй вариант для государства — не участвовать в дальнейшем финансировании».

Объясняем: впервые достаточно отчетливо произносится вариант «больше денег не давать». Но бесплатным он тоже не будет. Если государство откажется участвовать в новой финансовой схеме, его доля в airBaltic может резко уменьшиться.

То есть выбор получается неприятный: хочешь сохранить контроль — плати; не хочешь платить — готовься потерять контроль.

10. Читаем: «Контроль над airBaltic может перейти к кредиторам или новым акционерам».

Объясняем: это уже почти описание возможной смены собственника. Если государство не станет участвовать в рекапитализации, а кредиторы обменяют часть долгов на акции, доля Латвии размоется. В результате государство может перестать контролировать национальную авиакомпанию, даже если формально останется одним из ее акционеров.

То есть вопрос теперь звучит не только «сколько еще денег нужно airBaltic?», но и «кому в итоге будет принадлежать airBaltic?»

11. Читаем: «В апреле этого года предыдущее правительство предоставило компании краткосрочный заем в размере 30 млн евро без обеспечения со сроком погашения до 31 августа».

Объясняем: а теперь начинается политическая часть истории. Кулбергс напоминает: нынешнее правительство эту проблему не придумало. Предыдущее правительство весной уже выдало airBaltic 30 млн евро, причем без обеспечения. Деньги дали, чтобы компания получила несколько дополнительных месяцев. Эти несколько месяцев закончились. А проблема осталась.

12. Читаем: «Принятое в апреле решение не решило структурных проблем airBaltic. Оно дало компании дополнительное время, но переложило тяжелое решение на следующее правительство».

Объясняем: переводить здесь почти нечего. Кулбергс прямо говорит: предыдущее правительство заплатило 30 млн евро за отсрочку решения проблемы. Теперь срок отсрочки закончился, деньги потрачены, а решение приходится принимать уже новому кабинету. Причем, по словам премьера, в худших условиях и практически без запаса времени.

Что в итоге?

Если убрать из речи премьера слова «реструктуризация», «мандат», «капитализация требований» и «единый переговорный процесс», картина получается довольно ясная.

airBaltic пока не спасена. 225 млн евро нового финансирования еще не найдены. Государственные 30 млн еще не выделены. Кредиторы согласились дать компании время, но окончательного плана пока нет.

Перед государством теперь фактически два варианта.

Первый: снова участвовать деньгами — но только при условии, что частные инвесторы тоже вкладываются. Тогда Латвия получает шанс сохранить контроль над airBaltic.

Второй: больше денег не давать. Тогда государственная доля может существенно уменьшиться, а контроль над компанией — перейти кредиторам и новым инвесторам.

И отдельно Кулбергс выставляет счет своим предшественникам: 30 млн евро, выданные airBaltic весной, проблему не решили, а лишь купили несколько месяцев.

Поэтому совсем коротко речь премьера можно перевести так: Договорились пока не банкротиться. Денег еще не нашли. Государство автоматически платить не обещало. Хотим сохранить airBaltic государственной — придется снова вкладываться, но теперь только вместе с частниками. Не вкладываемся — можем потерять контроль. А предыдущие 30 миллионов просто купили нам немного времени.

И вот теперь начинается действительно интересная часть истории: сколько стоит сохранить государственный контроль над airBaltic — и готов ли налогоплательщик эту цену платить?