Однако он надеется, что если Air Baltic еще заметнее сократит свою деятельность в Литве, то ее место займут другие авиаперевозчики, например, польская LOT.
«Полеты для бизнеса так же важны, как электричество. Сообщение — это ключевой фактор. Если количество рейсов вдруг сократится наполовину, это будет трагедия. Я верю, что страны Балтии — достаточно конкурентный рынок, и если Air Baltic не сможет выполнять рейсы, другие, например, Польские авиалинии, смогут войти в этот регион как более сильный перевозчик, рассматривающий страны Балтии как свой домашний рынок», — сказал журналистам во вторник Романовскис.
«Я точно знаю, что Польские авиалинии видят в нас очень важный рынок», — добавил он.
Как сообщало агентство BNS, в предстоящем зимнем сезоне Air Baltic прекратит полеты из Вильнюса в Берлин и Дубай, из Паланги — на Тенерифе, а также сократит количество рейсов между Вильнюсом и Таллинном.
По данным Lietuvos oro uostai (LTOU, «Литовские аэропорты»), все эти направления по-прежнему будут доступны напрямую из Литвы: маршрут Вильнюс-Берлин будет обслуживать Wizz Air, в Дубай будут летать самолеты Flydubai, а на Тенерифе самолеты Air Baltic продолжат летать из Вильнюса.
Как ранее сообщил BNS представитель Air Baltic Эдвардс Далдерс, компания постоянно пересматривает маршрутную сеть с учетом спроса, сезонности, коммерческих аспектов и общей ситуации на рынке.
Тем не менее в начале июля министр финансов Латвии Марис Кучинскис заявил, что Air Baltic, скорее всего, придется сократить объем деятельности из-за финансовых трудностей.
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