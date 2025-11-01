Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Экс-президент Украины Леонид Кучма: Третья мировая вряд ли начнется

© BBC 1 ноября, 2025 13:58

Мир 0 комментариев

Президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма считает, что развязанная Россией против Украины война, вероятно, движется к своему завершению, однако украинские политики уже занялись подготовкой к выборам.

В большом письменном интервью Украинской службе Би-би-си Кучма, в последние годы редко общающийся с журналистами, поделился не только своим видением нынешнего положения вещей в украинской политике и на поле боя, но и прокомментировал самые противоречивые вехи своего президентства.

Единственный президент в истории Украины, которому удалось переизбраться на второй срок, говорит, что сегодня живет в Киеве, и сравнивает регулярные массовые обстрелы, которым подвергает этот город российская армия, с бомбардировками Чайкино — родного села Кучмы в Черниговской области — нацистскими войсками.

«[К большим обстрелам] я еще с детства „морально готов“. „Бомбоубежищем“ моего детства был погреб, и сидеть в нем приходилось каждый день», — замечает он.

Рассуждая о том, какой вариант развития событий — окончание нынешней войны или начало Третьей мировой, — он считает более вероятным, Кучма говорит: «Как украинец я верю в силу нашей армии, а как ракетчик — знаю о силе ядерного сдерживания. Поэтому наша война точно когда-то закончится, а Третья мировая, которая может быть только ядерной, вряд ли когда-то начнется».

Еще в первые дни после полномасштабного вторжения российских войск в Украину Кучма вместе со своим предшественником на президентском посту Леонидом Кравчуком (умер в мае 2022 года) и следующим главой государства Виктором Ющенко подписался под обращением, в котором выражал уверенность в победе Украины.

«Сегодня два главных слова для меня — это „надежда“ и „тревога“, — говорит Леонид Кучма о своем настроении сейчас, осенью 2025 года, в преддверии, возможно, очень тяжелой для Украины зимы.

«Надежда — потому что много признаков позволяют надеяться, что война все-таки движется к концу. А тревога — потому что война еще далеко не закончилась, а необходимое для борьбы единство где-то уже „пошло трещинами“. И хотя общество в целом остается сплоченным, внутри начинаются какие-то разборки, в политикуме разворачиваются популистские процессы, пошли разговоры о выборах, уже планируют, как делить власть. Люди добрые, рано!» — написал Кучма в ответе Би-би-си.

Бывший лидер Украины, которого во время его президентства обвиняли в авторитарных замашках, признает, что в нынешней Украине прописанная в ее конституции парламентско-президентская система власти не работает, а действующий глава государства Владимир Зеленский по факту обладает большими полномочиями, чем ему формально положено.

В то же время Кучма считает, что в нынешней ситуации войны такое положение дел вполне оправданно. По его мнению, когда Украине противостоит «диктатор, который может принимать решения единолично и мгновенно», Зеленский должен иметь большую свободу действий, чем диктуют предписания законов.

«Тем более, он не нарушает их „букву“, разве что „дух“», — считает Кучма.

«Считаю, что из всех украинских президентов авторитарным был только Янукович. Ему нужна была „власть ради власти“, а не „власть ради дела“», — добавляет он.

Второй президент Украины в письменном интервью Украинской службе Би-би-си воздержался от совета Владимиру Зеленскому относительно возможного выдвижения на второй президентский срок.

Во время президентской кампании 2019 года Зеленский обещал, что не станет баллотироваться во второй раз, однако сейчас немало наблюдателей считают, что в его планы входит участие в выборах, которые должны пройти после окончания боевых действий.

«Я не знаю, что он решит. Знаю лишь, что Украине и после войны пригодится его авторитет мирового уровня. Не знаю, какое именно, но у Зеленского большое будущее. Могу предупредить Владимира только о том, что он наверняка и так прекрасно понимает: мир не будет легче, чем война», — говорит Кучма.

(Фото - Wikimedia Commons.)

