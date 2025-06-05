Экс-депутат Латвии, воюющий за ВСУ, предложил снести Россию с поверхности Земли

В частности, происходящий в последнее время процесс мирных переговоров по прекращению войны в Украине, Риекстиньш назвал «перетягиванием резины».

Риекстиньш помнил о кратковременном перемирии в Пасхальное воскресенье: «Они все равно на этих дронах продолжали атаковать и при этом нападали на автомобили мирных жителей … что значит перемирие для Путина? Тогда есть вопрос – либо мир, либо … нужно один раз собраться всему миру и «снести» это государство с земного шара. Все, точка», -подвёл итог экс-депутат Сейма от Новой Консервативной партии.