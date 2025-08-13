Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Экономист Гунтарс Витолс назвал главу Службы госдоходов «коммунисткой». Почему?

Редакция PRESS 13 августа, 2025 15:57

В недавнем интервью порталу Delfi глава Службы госдоходов Байба Шмите-Роке высказалась определенно: люди, которые не платят налоги, живут за счёт друзей, соседей и знакомых — их дети ходят в школы, их родители получают пенсии и пользуются медицинской помощью.

Она подчёркивает: если бы не было налогов, Латвийская Республика не могла бы существовать, и каждому пришлось бы самому искать, кто будет охранять дом и границу, нанимать учителей и врачей, а также мириться с отсутствием дорог и светофи оров..

Высказывание главы СГД жестко раскритиковал экономист Гунтарс Витолс. В своём аккаунте в социальной сети X(Twitter) он назвал главу СГД "коммунисткой" и объяснил свою позицию. 

 

«Один из её тезисов — «я сама не живу за чужой счёт со своей большой зарплатой, потому что работаю на колхозной должности и значит — на благо Латвии». Мол, колхозное руководство по определению не может быть несправедливым, а любая зарплата администрации колхоза справедлива. Бамс

Дальше — манипулятивный аргумент, что те, кто не платит все налоги, живут за чужой счёт. Нет, не живут. Налоги платят абсолютно все, и «неплательщики» тоже вносят вклад в оборону и здравоохранение, и не меньше других. Почему? Потому что эти сферы в основном финансируются из НДС: макароны и колбасу в «Рими» покупают все и примерно в одинаковых количествах. Дополнительные деньги (неуплаченный налог) означают покупку более дорогой колбасы и, соответственно, больший НДС. Неуплаченный налог — это правонарушение, но финансирование упомянутых отраслей он не уменьшает: эти деньги просто перераспределяются, и колбасу купит кто-то другой. Коммунисты этого не понимают, экономика им чужда.

Следующий пункт — шум вокруг «зарплат в конвертах». Этим обосновывают ограничения на снятие наличных в банкоматах и оправдывают рассылку писем «бабушкам с цветами». «Конвертные зарплаты» в основном влияют на пенсии — спецбюджет, плюс мелкая часть идёт на пособия, выплаты по уходу за ребёнком и так далее. Но в основном — пенсии. Живёт ли работник, который не платит налог на зарплату и соцвзнос (ГАСС), за счёт пенсионеров? Ха! Это может придумать только коммунист, для которого нарушение — это по определению недоотдача всех зёрен в колхоз, по любой причине. Отнять — и всё.

Что касается «конвертов», соцсистема — это социальный контракт: ты мне, я тебе. Работающий платит ГАСС, из которых идут сегодняшние пенсии, а ему обещают пенсию в будущем. Но хорошо известно, что нынешняя молодёжь по демографическим причинам не получит ничего сравнимого с тем, что получают сегодняшние пенсионеры. Будет пособие, прожиточный минимум. Это — фундаментальная проблема. Её пытаются решать вторым пенсионным уровнем, но недавно коллеги Ройкес — чиновники и политики, другие «колхозники» — залезли в этот кошелёк, что подорвало баланс интересов между теми, кто платит взносы, и теми, кто сегодня получает пенсии.

Этот мерзкий «коммунистический» ход не остался незамеченным. Конституционный суд сейчас рассматривает это дело, я сам — соавтор и участник рабочей группы по этому иску»,  - резюмировал Витолс. 

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Обновлено: 14:20 24.08.2025
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

