Экономист Гунтарс Витолс назвал главу Службы госдоходов «коммунисткой». Почему?

Она подчёркивает: если бы не было налогов, Латвийская Республика не могла бы существовать, и каждому пришлось бы самому искать, кто будет охранять дом и границу, нанимать учителей и врачей, а также мириться с отсутствием дорог и светофи оров..

Высказывание главы СГД жестко раскритиковал экономист Гунтарс Витолс. В своём аккаунте в социальной сети X(Twitter) он назвал главу СГД "коммунисткой" и объяснил свою позицию.

«Один из её тезисов — «я сама не живу за чужой счёт со своей большой зарплатой, потому что работаю на колхозной должности и значит — на благо Латвии». Мол, колхозное руководство по определению не может быть несправедливым, а любая зарплата администрации колхоза справедлива. Бамс

Дальше — манипулятивный аргумент, что те, кто не платит все налоги, живут за чужой счёт. Нет, не живут. Налоги платят абсолютно все, и «неплательщики» тоже вносят вклад в оборону и здравоохранение, и не меньше других. Почему? Потому что эти сферы в основном финансируются из НДС: макароны и колбасу в «Рими» покупают все и примерно в одинаковых количествах. Дополнительные деньги (неуплаченный налог) означают покупку более дорогой колбасы и, соответственно, больший НДС. Неуплаченный налог — это правонарушение, но финансирование упомянутых отраслей он не уменьшает: эти деньги просто перераспределяются, и колбасу купит кто-то другой. Коммунисты этого не понимают, экономика им чужда.

Следующий пункт — шум вокруг «зарплат в конвертах». Этим обосновывают ограничения на снятие наличных в банкоматах и оправдывают рассылку писем «бабушкам с цветами». «Конвертные зарплаты» в основном влияют на пенсии — спецбюджет, плюс мелкая часть идёт на пособия, выплаты по уходу за ребёнком и так далее. Но в основном — пенсии. Живёт ли работник, который не платит налог на зарплату и соцвзнос (ГАСС), за счёт пенсионеров? Ха! Это может придумать только коммунист, для которого нарушение — это по определению недоотдача всех зёрен в колхоз, по любой причине. Отнять — и всё.

Что касается «конвертов», соцсистема — это социальный контракт: ты мне, я тебе. Работающий платит ГАСС, из которых идут сегодняшние пенсии, а ему обещают пенсию в будущем. Но хорошо известно, что нынешняя молодёжь по демографическим причинам не получит ничего сравнимого с тем, что получают сегодняшние пенсионеры. Будет пособие, прожиточный минимум. Это — фундаментальная проблема. Её пытаются решать вторым пенсионным уровнем, но недавно коллеги Ройкес — чиновники и политики, другие «колхозники» — залезли в этот кошелёк, что подорвало баланс интересов между теми, кто платит взносы, и теми, кто сегодня получает пенсии.

Этот мерзкий «коммунистический» ход не остался незамеченным. Конституционный суд сейчас рассматривает это дело, я сам — соавтор и участник рабочей группы по этому иску», - резюмировал Витолс.