Двухфакторную аутентификацию используют только 34,5% латвийских компаний

Двухфакторная аутентификация, по сути, означает, что идентификация пользователя происходит двумя различными методами. Очень популярным способом является ввод в систему, помимо имени пользователя и пароля, также кода безопасности, отправленного в виде SMS-сообщения на номер телефона пользователя. Таким образом, доступ имеет только то лицо, у которого есть соответствующее устройство связи.

Однако существуют и другие методы. Одним из старейших являются специальные устройства, генерирующие коды доступа. В свое время такие калькуляторы кодов использовали банки. Более новые решения включают push-уведомления, требующие подтверждения на смартфоне, голосовую аутентификацию, которая с помощью голосовой команды заставляет выполнять какое-либо действие на устройстве, и другие решения.

Опрос показал, что только 49,1% латвийских компаний знают, каковы эти решения. 33,2% респондентов слышали о 2FA, но точно не знают, как она работает. 17,7% признали, что ничего не знают о принципах работы этих систем.

Еще более печальная ситуация с реальным использованием двухфакторной аутентификации. Только 12,7% опрошенных компаний используют ее для всех или большинства сотрудников. Еще 21,8% компаний используют 2FA в отдельных системах, и это делает небольшая часть сотрудников, которым требуется доступ к информации повышенной безопасности. Во всех остальных случаях сотрудники ограничиваются привычным, простым в использовании вводом паролей.

«Данные исследования показывают, что в латвийской предпринимательской среде еще не укоренилось осознание того, что безопасность данных компании – это общая ответственность абсолютно всех сотрудников. Подавляющее большинство компаний по-прежнему используют очень простые, относительно легко взламываемые системы идентификации, требующие ввода имени пользователя и пароля. Это можно объяснить желанием руководства не усложнять жизнь себе и сотрудникам. Двухфакторная аутентификация требует больше действий и в повседневной жизни может показаться излишней нагрузкой, поэтому компании, не пережившие серьезных кибератак, даже не думают о 2FA. Лишь 10,9% респондентов в опросе признали, что рассматривают возможность перехода на более безопасную систему идентификации в ближайшее время», — характеризует ситуацию руководитель Jumis Pro Виестурс Слайдиньш, напоминая, что угрозы кибербезопасности сейчас довольно высоки, и лучше не дожидаться момента, когда компания станет жертвой злоумышленников.

Опрос проводился в августе 2025 года, были опрошены 440 малых, средних и крупных предприятий Латвии.