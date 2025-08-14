Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Двухфакторную аутентификацию используют только 34,5% латвийских компаний

Редакция PRESS 14 августа, 2025 14:28

Бизнес 0 комментариев

В условиях высоких рисков кибербезопасности компаниям необходимо усиленно заботиться о безопасности данных. Одним из решений является внедрение двухфакторной аутентификации (2FA) в важнейших компьютерных системах, что значительно усложняет попытки злоумышленников получить доступ к выбранному ресурсу. В латвийской бизнес-среде это решение в сфере безопасности знакомо лишь половине компаний, и используется еще реже – примерно третью всех опрошенных компаний, как показывают результаты опроса, проведенного Jumis Pro, разработчиком системы управления бизнесом и бухгалтерского учета Jumis.

Двухфакторная аутентификация, по сути, означает, что идентификация пользователя происходит двумя различными методами. Очень популярным способом является ввод в систему, помимо имени пользователя и пароля, также кода безопасности, отправленного в виде SMS-сообщения на номер телефона пользователя. Таким образом, доступ имеет только то лицо, у которого есть соответствующее устройство связи.

Однако существуют и другие методы. Одним из старейших являются специальные устройства, генерирующие коды доступа. В свое время такие калькуляторы кодов использовали банки. Более новые решения включают push-уведомления, требующие подтверждения на смартфоне, голосовую аутентификацию, которая с помощью голосовой команды заставляет выполнять какое-либо действие на устройстве, и другие решения.

Опрос показал, что только 49,1% латвийских компаний знают, каковы эти решения. 33,2% респондентов слышали о 2FA, но точно не знают, как она работает. 17,7% признали, что ничего не знают о принципах работы этих систем.

Еще более печальная ситуация с реальным использованием двухфакторной аутентификации. Только 12,7% опрошенных компаний используют ее для всех или большинства сотрудников. Еще 21,8% компаний используют 2FA в отдельных системах, и это делает небольшая часть сотрудников, которым требуется доступ к информации повышенной безопасности. Во всех остальных случаях сотрудники ограничиваются привычным, простым в использовании вводом паролей.

«Данные исследования показывают, что в латвийской предпринимательской среде еще не укоренилось осознание того, что безопасность данных компании – это общая ответственность абсолютно всех сотрудников. Подавляющее большинство компаний по-прежнему используют очень простые, относительно легко взламываемые системы идентификации, требующие ввода имени пользователя и пароля. Это можно объяснить желанием руководства не усложнять жизнь себе и сотрудникам. Двухфакторная аутентификация требует больше действий и в повседневной жизни может показаться излишней нагрузкой, поэтому компании, не пережившие серьезных кибератак, даже не думают о 2FA. Лишь 10,9% респондентов в опросе признали, что рассматривают возможность перехода на более безопасную систему идентификации в ближайшее время», — характеризует ситуацию руководитель Jumis Pro Виестурс Слайдиньш, напоминая, что угрозы кибербезопасности сейчас довольно высоки, и лучше не дожидаться момента, когда компания станет жертвой злоумышленников.

Опрос проводился в августе 2025 года, были опрошены 440 малых, средних и крупных предприятий Латвии.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

