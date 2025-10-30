Движение пассажирских автобусов между Литвой и Белоруссией временно приостановлено

Служба охраны государственной границы (СОГГ) подтвердила, что пассажирские автобусы не курсируют в Белоруссию с начала недели ни через Медининкай, ни через Шальчининкай — ограничения распространяются и на них.

Шальчининкай: движение транспорта полностью прекращено на месяц.

Медининкай: проезд ограничен, с исключениями для дипломатов, курьеров диппочты, граждан Литвы и ЕС, иностранцев с ВНЖ в Литве и гуманитарными визами, а также отдельных лиц по согласованию с МИД.

«Автобусы и их пассажиры под исключения не подпадают, поэтому движение невозможно», — пояснил представитель СОГГ Гедрюс Мишутис.