Движение пассажирских автобусов между Литвой и Белоруссией временно приостановлено

Редакция PRESS 30 октября, 2025 13:16

Фото LETA

В ответ на серию инцидентов с контрабандными метеозондами на прошлой неделе правительство Литвы в среду объявило о временном закрытии границы с Белоруссией до 30 ноября.

Служба охраны государственной границы (СОГГ) подтвердила, что пассажирские автобусы не курсируют в Белоруссию с начала недели ни через Медининкай, ни через Шальчининкай — ограничения распространяются и на них.

Шальчининкай: движение транспорта полностью прекращено на месяц.

Медининкай: проезд ограничен, с исключениями для дипломатов, курьеров диппочты, граждан Литвы и ЕС, иностранцев с ВНЖ в Литве и гуманитарными визами, а также отдельных лиц по согласованию с МИД.

«Автобусы и их пассажиры под исключения не подпадают, поэтому движение невозможно», — пояснил представитель СОГГ Гедрюс Мишутис.

Те, кто должен был защищать: отцу и мачихе убитой Юстине увеличили сроки

В четверг, 30 октября, Латгальский окружной суд принял решение увеличить назначенное судом первой инстанции наказание Владимиру и Сандре Рейниковым по уголовному делу об убийстве семилетней Юстине. Срок тюремного заключения отца Юстине увеличен с 20 до 23 лет, а мачехи — с 17 до 20 лет. Обоим также назначен пробационный надзор на три года, пишет LSM+.

Как однушка на селе: сколько должен каждый житель Латвии, если разделить госдолг на всех

По состоянию на конец июня этого года государственный долг Латвии в расчете на одного жителя составлял 10 600 евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

Ринкевич вручал Путину майку, а Херманис ничем не лучше: Пуче прошёлся по «своим»

Публицист Армандс Пуче на pietiek.com прошелся своим пером по партии режиссера Алвиса Херманиса. 

Сможет ли Россия взять Таллин, Ригу или Вильнюс за 24 часа? Варламов выпустил об этом фильм. ВИДЕО

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Виктория Таран: «Мы не оставим вас одних — даже на перепутье неизвестности»

Как партия Stabilitātei! помогает тем, кого поставили перед выдворением

Берегите свой Smart-ID: у мошенников новый способ опустошить банковские счета

Новый и все более распространенный вид мошенничества заключается в том, что жертву обманом заставляют создать новый Smart-ID на мобильном устройстве, которое находится в руках преступников. С помощью нового электронного удостоверения личности на имя жертвы берут кредиты и опустошают банковские счета. Во втором и третьем кварталах этого года без ведома владельцев были созданы новые учетные записи Smart-ID для сотен жителей Эстонии, что причинило ущерб на общую сумму более 2,5 миллиона евро.

Светлана Чулкова: «Это не бюджет, а приговор»

Почему проект бюджета Латвии на 2026 год — это диагноз для страны

