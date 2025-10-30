Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Двери лифта открываются в пустоту»: в рижской многоэтажке серьезные проблемы

Редакция PRESS 30 октября, 2025 08:21

В домах, построенных в советский период, жители и управляющие уже долгое время сталкиваются с множеством проблем. Одна из самых заметных — постоянно ломающиеся лифты. Они не только часто останавливаются, но, как выяснилось, их двигатели могут даже загореться, сообщает программа Degpunktā.

Жителям дома на улице Пурвциема каждый выход из квартиры превращается в своеобразную лотерею — заработает лифт или нет? Точку в затянувшихся проблемах поставил пожар, уничтоживший двигатель лифта.

«Мы уже месяц ходим пешком. Ну сколько можно, ребята, я не знаю! В конце концов — никто ничего не делает. Вчера около пяти вечера я спускался с 12-го этажа. Я живу на последнем, а сам механизм находится ещё выше — на чердаке. Такая вонь стояла, потом приехали пожарные», — рассказывает житель дома Ахмед.

Спасатели с рукавами поднялись на самый верхний этаж, отключили электричество в машинном помещении и залезли внутрь. Там образовалось задымление из-за возгорания масла внутри двигателя. Борясь с огнём, пожарные сообщили жильцам верхних этажей, что нужно немедленно покинуть здание.

85-летняя Ванда вспоминает, что эвакуация стала для неё настоящим испытанием: «Что-то безумное. — [Журналист: Вам кто-то помог подняться обратно или вы сами?] — Сама, надо ведь хоть немного двигаться. Но, видимо, устала — сегодня с кровати встать не могу».

Если лифт не работает, остаётся только одно — лестница. Корреспонденты программы попробовали подняться до 12-го этажа без остановок — даже в спокойном темпе дорога заняла около трёх минут. Для пожилых людей и, например, беременных женщин, таких как Лаура, это испытание гораздо более тяжёлое и опасное.

Оказывается, лифт может не только вызвать одышку от постоянных подъёмов, но и угрожать жизни. Ахмед говорит, что нередко при нажатии на кнопку вызова нужно быть особенно осторожным: «Лифт не работает — двери открываются, и если кто-то по неосторожности войдёт, то просто упадёт вниз. Такое тоже случается: двери открыты, а кабины нет — она внизу, в шахте».

Жителей уже ничто не удивляет — оказывается, сгоревший двигатель был недавно установлен: «Управляющая компания проводит расследование, потому что, насколько я поняла, причиной пожара стало устройство, установленное буквально на прошлой неделе. Это значит, что нужно более тщательно разобраться с этим вопросом», — рассказывает жительница Татьяна.

Журналисты Degpunktā вновь посетили дом и выяснили, что лифт уже работает — его отремонтировали всего через два дня после пожара. Но насколько хватит этого ремонта и есть ли гарантия, что он снова не сломается? Представитель компании “Rīgas namu pārvaldnieks” Инита Кабанова признаёт: «Никаких гарантий нет, ведь эти лифты произведены в 1984 году, то есть им уже 41 год. Здесь нечего ожидать другого — поломки будут происходить и дальше, причём всё чаще».

Пока один лифт совсем не работал, второй был настолько перегружен, что тоже вышел из строя. Его починили, и вскоре он начал дымиться. Управляющая компания заявляет, что продолжит ремонтировать лифты, однако проблема устаревших механизмов характерна для большинства многоэтажек Риги. Лучшее решение — установить новые лифты.

Что касается наблюдений Ахмеда о том, что двери лифта иногда открываются в пустоту — прямо в шахту, — представитель “Rīgas namu pārvaldnieks” настоятельно призывает жителей сообщать о любых опасных неисправностях инфраструктуры многоквартирных домов.

Низкие цены на картофель: в чем тут подвох? Объясняет Ингуна Гулбе

Важно 08:39

«К сожалению, приходится сказать, что никакого существенного снижения цен не происходит, — отметила в эфире TV24 руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института аграрных ресурсов и экономики Ингуна Гулбе. — Хотя если сравнивать с прошлым годом, то к концу этого года цены на многие группы товаров ниже, чем были год назад — например, на сахар и другие. Но есть и такие группы товаров, где цены значительно выросли — например, на кофе, какао, некоторые молочные продукты — масло, сыр — они подорожали».

«К сожалению, приходится сказать, что никакого существенного снижения цен не происходит, — отметила в эфире TV24 руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института аграрных ресурсов и экономики Ингуна Гулбе. — Хотя если сравнивать с прошлым годом, то к концу этого года цены на многие группы товаров ниже, чем были год назад — например, на сахар и другие. Но есть и такие группы товаров, где цены значительно выросли — например, на кофе, какао, некоторые молочные продукты — масло, сыр — они подорожали».

Грипп затаился: инфектологи — о распространении болезни

Новости Латвии 08:11

Распространение гриппа и других острых респираторных инфекций в течение последней недели оставалось низким, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (CDC).

Распространение гриппа и других острых респираторных инфекций в течение последней недели оставалось низким, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (CDC).

Латвию поразила опасная инфекция: последствия могут быть летальными

Важно 08:02

Латвию поразила вспышка лептоспироза — опасной инфекции, которая этой осенью уже унесла жизни трёх человек. В этом году болезнь распространяется особенно быстро, однако многие принимают её за грипп и обращаются за помощью слишком поздно. Заболевание опасно и для домашних животных, сообщает TV3.

Латвию поразила вспышка лептоспироза — опасной инфекции, которая этой осенью уже унесла жизни трёх человек. В этом году болезнь распространяется особенно быстро, однако многие принимают её за грипп и обращаются за помощью слишком поздно. Заболевание опасно и для домашних животных, сообщает TV3.

«Не является ли этот шаг поддержкой России?» Сторонники Стамбульской конвенции зашли с козырей (ВИДЕО)

Важно 08:01

У здания Сейма проходит акция протеста против выхода Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (так называемой Стамбульской конвенции), сообщает LETA.

У здания Сейма проходит акция протеста против выхода Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (так называемой Стамбульской конвенции), сообщает LETA.

Сдаёте квартиру или дом? Как лучше регистрировать и платить налог

Юридическая консультация 07:51

Юрист Юрий Соколовский подготовил информацию и разместил её в Фейсбуке - для тех, кто решил сдать квартиру в наём. Читатели попросили рассказать, как регистрировать и платить налог при сдаче квартиры или дома.

Юрист Юрий Соколовский подготовил информацию и разместил её в Фейсбуке - для тех, кто решил сдать квартиру в наём. Читатели попросили рассказать, как регистрировать и платить налог при сдаче квартиры или дома.

Трамп заявил, что США возобновят испытания ядерного оружия

Важно 07:43

Важно 0 комментариев

Президент США заявил, что изменения необходимы, потому что другие страны проводят испытания своего оружия. Россия недавно объявила о многочисленных испытаниях. Президент США Дональд Трамп объявил, что США возобновят испытания ядерного оружия впервые за три десятилетия, заявив, что это будет сделано "на равных" с Россией и Китаем.

Президент США заявил, что изменения необходимы, потому что другие страны проводят испытания своего оружия. Россия недавно объявила о многочисленных испытаниях. Президент США Дональд Трамп объявил, что США возобновят испытания ядерного оружия впервые за три десятилетия, заявив, что это будет сделано "на равных" с Россией и Китаем.

