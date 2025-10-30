«Двери лифта открываются в пустоту»: в рижской многоэтажке серьезные проблемы

Жителям дома на улице Пурвциема каждый выход из квартиры превращается в своеобразную лотерею — заработает лифт или нет? Точку в затянувшихся проблемах поставил пожар, уничтоживший двигатель лифта.

«Мы уже месяц ходим пешком. Ну сколько можно, ребята, я не знаю! В конце концов — никто ничего не делает. Вчера около пяти вечера я спускался с 12-го этажа. Я живу на последнем, а сам механизм находится ещё выше — на чердаке. Такая вонь стояла, потом приехали пожарные», — рассказывает житель дома Ахмед.

Спасатели с рукавами поднялись на самый верхний этаж, отключили электричество в машинном помещении и залезли внутрь. Там образовалось задымление из-за возгорания масла внутри двигателя. Борясь с огнём, пожарные сообщили жильцам верхних этажей, что нужно немедленно покинуть здание.

85-летняя Ванда вспоминает, что эвакуация стала для неё настоящим испытанием: «Что-то безумное. — [Журналист: Вам кто-то помог подняться обратно или вы сами?] — Сама, надо ведь хоть немного двигаться. Но, видимо, устала — сегодня с кровати встать не могу».

Если лифт не работает, остаётся только одно — лестница. Корреспонденты программы попробовали подняться до 12-го этажа без остановок — даже в спокойном темпе дорога заняла около трёх минут. Для пожилых людей и, например, беременных женщин, таких как Лаура, это испытание гораздо более тяжёлое и опасное.

Оказывается, лифт может не только вызвать одышку от постоянных подъёмов, но и угрожать жизни. Ахмед говорит, что нередко при нажатии на кнопку вызова нужно быть особенно осторожным: «Лифт не работает — двери открываются, и если кто-то по неосторожности войдёт, то просто упадёт вниз. Такое тоже случается: двери открыты, а кабины нет — она внизу, в шахте».

Жителей уже ничто не удивляет — оказывается, сгоревший двигатель был недавно установлен: «Управляющая компания проводит расследование, потому что, насколько я поняла, причиной пожара стало устройство, установленное буквально на прошлой неделе. Это значит, что нужно более тщательно разобраться с этим вопросом», — рассказывает жительница Татьяна.

Журналисты Degpunktā вновь посетили дом и выяснили, что лифт уже работает — его отремонтировали всего через два дня после пожара. Но насколько хватит этого ремонта и есть ли гарантия, что он снова не сломается? Представитель компании “Rīgas namu pārvaldnieks” Инита Кабанова признаёт: «Никаких гарантий нет, ведь эти лифты произведены в 1984 году, то есть им уже 41 год. Здесь нечего ожидать другого — поломки будут происходить и дальше, причём всё чаще».

Пока один лифт совсем не работал, второй был настолько перегружен, что тоже вышел из строя. Его починили, и вскоре он начал дымиться. Управляющая компания заявляет, что продолжит ремонтировать лифты, однако проблема устаревших механизмов характерна для большинства многоэтажек Риги. Лучшее решение — установить новые лифты.

Что касается наблюдений Ахмеда о том, что двери лифта иногда открываются в пустоту — прямо в шахту, — представитель “Rīgas namu pārvaldnieks” настоятельно призывает жителей сообщать о любых опасных неисправностях инфраструктуры многоквартирных домов.