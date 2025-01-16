Две ошибки за один день: как бабушку с онкологией из корпуса в корпус гоняли в больнице Страдиня

Сын отвез свою пожилую мать в больницу Страдиня. Накануне женщина получила смс с указанием в какое время, какой корпус и какой кабинет ей нужно подойти.

В тексте сообщения был указан корпус - А1. В нужное время бабушку привели в указанное место, взяли номерок в регистратуру, отстояли очередь. И тут оказалось, что система ошиблась. И пациентку ждут в другом корпусе - в С4. Пошли в другой корпус - снова взяли номерок, снова отстояли очередь.

"В регистратуре девушка берет мамины документы и смотрит на направление, которое должно быть электронным. А направление выписано с ошибкой. Там не было указано, что у неё была химотерапия и тому подобное и на самом деле ей нужно было получить заключение консилиума хирургов, которое она в итоге и получила после очень долго разговора по телефону с семейным врачом, которая сначала выписала неверное направление. Вот вкратце, что происходит в медицине, и "э-здоровье" и это только вершина айсберга", - рассказал сын пациентки.