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Думали, что краденный! Продававшего свой велосипед мужчину избили полицейский с другом

Редакция PRESS 12 июня, 2025 07:47

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Bez Tabu/ TV3

Многодетный отец Ренат ведёт активный образ жизни и часто с друзьями и коллегами принимает участие в велозабегах. На своем велосипеде он откатался шесть лет и в этом сезоне решил его сменить на новый. А для начала поставил в интернет объявление о продаже своего «железного коня», с это и началась вся эта дикая и неприятная история, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Потенциальный покупатель нашелся быстро. Мужчины договорились о времени встречи.

«Мы договорились на определенный день и время, когда встретимся. Они пришли на 45 минут раньше оговоренного времени. Я попросил жену спуститься со мной, на ногах у меня были тапочки. Мы вынесли из квартиры велосипед. Когда мы выходили из подъезда показалось странным, что один мужчина встал у дверей. Но я не предал этому значение», - рассказывает Ренат.

После этого один из мужчин попросил прокатится на велосипеде и примерно минуты на 4 пропал. Ренат уже подумал, что велосипед украли. Но вскоре потенциальный покупатель вернулся.

«Он вернулся, поставил велосипед у лестницы. Пошел в нашем направлении и сказал, что это отличный велосипед. Потом он внезапно подошел ко мне и ударил меня в живот. Я согнулся. Он тут же попытался завести мне руку за спину, отчего я упал. Он вытащил наручники, начал с моей правой руки, я сопротивлялся. У него ничего не получилось. В этот момент подошел другой, ударил меня по голове, в этот момент я увидел «звезды». Потом его наручники упали, мне было очень больно, я не мог их закинуть подальше. Он заломал мне другую руку за спину, затем надавил на меня коленом. Я начал задыхаться, я кричал, что не могу дышать», - вспоминает Ренат.

Кричали и жена, которая пришла со мной, и другие соседи, которые требовали прекратить насилие и угрожали вызвать полицию. «Прибежала соседка, он начал меня уводить. Соседка спросила, кто они, что делают? Он сказал, что все в порядке, что они из полиции», — рассказал Ренат программе.

Bez Tabu/ TV3

Это был первый раз, когда мужчины признались, что они сотрудники полиции. Один из них даже показал свое служебное удостоверение. Очевидцы были глубоко удивлены агрессивным поведением мужчин, поэтому вызвали Государственную полицию и медиков.

Прибывшие медики потребовали от агрессивных сотрудников правоохранительных органов немедленно снять наручники и решили отвезти мужчину в больницу. Прибывший экипаж Государственной полиции начал разговор с агрессивными мужчинами, приказав им сесть в полицейскую машину. «После этого выяснилось, что один из них действительно был полицейским, но у него был выходной. Другой не был полицейским», — отмечает Ренат.

Эти двое решили что Ренат продает украденный у одного из них велосипед. Но

номер на велосипеде Раната не совпал с тем, который они искали. Более того, Ренат смог показать чек на свой велосипед от 2019 года а также технический паспорт на велосипед, где было указано, что владельцем велосипеда все шесть лет был Ренат.

Госполиция все еще расследует это дело, они лишь подтвердили, что один из задержанных действительно был полицейским.

Ренат написал о случившемся в Бюро внутренней безопасности и там начали проверку.

Присяжный адвокат Янис Беровскис отмечает, что сотрудники правоохранительных органов имеют право применять физическую силу для самообороны и задержания правонарушителей, если они не подчиняются сотруднику полиции. Однако Ренатс не подозревал, что имеет дело с полицейскими, пока на него не надели наручники.

Ренат был отправлен на больничный до конца месяца из-за полученных травм. Мужчина удалил объявления о продаже велосипеда, так как боится повторения подобного сценария.

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