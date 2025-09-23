Дроны парализовали работу аэропортов Осло и Копенгагена

В Норвегии движение приостановили после того, как вечером у аэропорта Гардермуэн заметили дрон. Компания Avinor подтвердила, что «из соображений безопасности воздушное движение было ограничено одной полосой». Позже работа аэропорта восстановилась, но ожидаются задержки рейсов. «Операции идут как обычно», — заявили в Avinor. Полиция и служба безопасности PST участвуют в расследовании.

В Дании полиция сообщила, что в районе аэропорта Копенгагена заметили «два-три крупных дрона». Из-за этого на четыре часа в аэропорту были остановлены взлёты и посадки. «Дроны исчезли, но пока никто не задержан», — уточнили представители полиции.

По данным финской Finavia, во вторник утром был отменён рейс из Хельсинки в Копенгаген. Также не состоятся дневные рейсы в 11:15 и 16:05. В свою очередь рейсы из Рижского аэропорта утром отправились в Осло и Копенгаген по расписанию.

Власти Норвегии и Дании заявили, что будут сотрудничать и обмениваться информацией, чтобы установить возможную связь между инцидентами.