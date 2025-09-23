Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Дроны парализовали работу аэропортов Осло и Копенгагена

Редакция PRESS 23 сентября, 2025 07:55

Важно 0 комментариев

Аэропорты Осло и Копенгагена были закрыты на несколько часов из-за появления дронов, сообщили власти Норвегии и Дании. В обеих странах полиция начала расследование и проверяет, есть ли связь между этими случаями.

В Норвегии движение приостановили после того, как вечером у аэропорта Гардермуэн заметили дрон. Компания Avinor подтвердила, что «из соображений безопасности воздушное движение было ограничено одной полосой». Позже работа аэропорта восстановилась, но ожидаются задержки рейсов. «Операции идут как обычно», — заявили в Avinor. Полиция и служба безопасности PST участвуют в расследовании.

В Дании полиция сообщила, что в районе аэропорта Копенгагена заметили «два-три крупных дрона». Из-за этого на четыре часа в аэропорту были остановлены взлёты и посадки. «Дроны исчезли, но пока никто не задержан», — уточнили представители полиции.

По данным финской Finavia, во вторник утром был отменён рейс из Хельсинки в Копенгаген. Также не состоятся дневные рейсы в 11:15 и 16:05. В свою очередь рейсы из Рижского аэропорта утром отправились в Осло и Копенгаген по расписанию. 

Власти Норвегии и Дании заявили, что будут сотрудничать и обмениваться информацией, чтобы установить возможную связь между инцидентами.

Яйца могут подешеветь на 20–30 центов после снижения НДС, но ждать придется до июля

Новости Латвии 08:06

Новости Латвии 0 комментариев

После введения сниженной ставки НДС на яйца их цена для потребителей может уменьшиться примерно на 20–30 центов, заявил член правления и директор по коммуникациям и развитию «Balticovo» Томс Аушкапс.

Загрузка

Во вторник солнце и кратковременные дожди

Важно 08:05

Важно 0 комментариев

Во вторник солнце в Латвии лишь временами закроют облака. В отдельных районах, главным образом в Видземе, прогнозируются кратковременные дожди, сообщили синоптики.

Массированная атака беспилотников на Москву

Мир 08:04

Мир 0 комментариев

Собянин заявил об атаке беспилотников на Москву, сообщает ВВС.

«Надо и гимн запретить!» Популярная песня вызвала бурную реакцию

Важно 07:55

Важно 0 комментариев

Распространение песни «Alumīnija cūka» в исполнении группы «Labvēlīgais tips»  на телеканале LTV1 не противоречит редакционным руководящим принципам Латвийского общественного медиа (LSM), такого заключения пришёл омбудсмен латвийских общественных электронных СМИ Эдмунд Апсалонс.

Имперские амбиции России грубо нарушают Устав ООН: Браже на Совбезе

Новости Латвии 07:54

Новости Латвии 0 комментариев

Имперские и колониальные амбиции России грубо нарушают Устав ООН, заявила в понедельник на чрезвычайном заседании Совета Безопасности ООН от имени Литвы и Латвии министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

В загоревшейся «Тесле» оказался заблокирован мужчина с детьми: спасли не всех

Важно 07:43

Важно 0 комментариев

В Германии разыгралась страшная трагедия — власти сообщили о гибели 43-летнего мужчины и двух девятилетних детей, которые оказались в ловушке внутри автомобиля. Машина на огромной скорости врезалась в дерево и моментально вспыхнула, превратившись в огненный капкан, пишет People.

