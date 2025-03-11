Дожили! Подчиненные пожаловались в СМИ на «русское руководство»

Женщина рассказывает: «В нашей компании сменилось руководство – владельцы. Вчера состоялось первое обращение новых владельцев к команде, но оно заставило меня чувствовать себя некомфортно. Новая владелица обратилась к коллективу полностью на русском языке. Она сама рассказала, что уже 20 лет живет в Латвии, однако не говорит на латышском.

Понятно, что выражать протесты против нового руководителя не слишком разумно, но допустимо ли это по закону? Может ли руководитель навязать свой выбор языка? Молодые коллеги даже не знают русского языка, но это, вероятно, означает, что с руководством и в дальнейшем придется общаться на русском. Я зла. Мне больше всего интересно узнать, допустима ли такая ситуация согласно закону», - написала женщина.

В Центре госязыка заместитель руководителя Департамента языкового контроля Мадара Реке объяснила, что в частном секторе внутреннее общение может происходить на иностранном языке, но что касается собраний – компания должна обеспечить перевод на латышский язык, если этого требует хотя бы один из участников собрания.

Регулирование Закона о государственном языке разделяет публичную и частную сферы, предусматривая в частной сфере свободу выбора в отношении использования языка, поскольку это не противоречит интересам общества.